ФИБА обнародовала рейтинг силы команд Лиги чемпионов

Международная федерация баскетбола (ФИБА) обнародовала первый рейтинг силы команд Лиги чемпионов сезона-2021/22. Его сформирован после стартовых поединков группового этапа. На этой стадии выступают 32 команды.

Чемпион Украины Прометей сейчас занимает 17-ю строчку. Обозреватели ФИБА обращают внимание на достойную борьбу слобожанцев в стартовом матче против испанского Тенерифе и то, как игроки Ронена Гинзбурга затем за короткий промежуток времени дважды уверенно победили в чемпионате Украины.

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Тенерифе занял в рейтинге второе место, уступая турецкой Каршияке.

Следующий соперник Прометея немецкий Людвигсбург замкнул топ-10 рейтинга силы. Еще один соперник по группе, итальянский Сассари – на 28 месте.

Напомним, Прометей дебютировал на групповом этапе Лиги чемпионов, одолев три раунда квалификации. Следующий матч группы против Людвигсбурга слободчанке играют 13 октября в киевском Дворце спорта. Начало в 19:00. Билеты можно приобрести по этой ссылке.