Баскетбольные мужские сборные 24 стран с 1-го по 18-е сентября 2022 года разыграют награды чемпионата Европы. Матчи пройдут во Дворцах спорта четырех стран: Чехии, Германии, Италии и Грузии.

За право войти в финальную часть евросмотрин спор вели в восьми отборочных группах 32 сборные. Команды тех четырех стран, на площадках которых состоятся игры еврочемпионата, получили право независимо от занятого в группе места выступать среди 24 финалистов. Напомню, из каждого квартета три первых сборных шагнули дальше.

Сборная Украины выступала в одной группе с командами Словении (действующими чемпионами Европы, на минуточку), Венгрии и Австрии. Немногие верили в то, что наша сборная в этом квартете окажется сильнейшей. Но случилось именно так. Заключительные отборочные матчи проходили на площадке киевского Дворца спорта, и родные стены помогли нашим ребятам.

Победив чемпионов Европы, в своем заключительном матче украинцы встречались со сборной Венгрии. Победа в этой игре обеспечивала нашим ребятам второе место в группе вслед за Словенией. Но был один нюанс. Успех с разницей в 25 очков и больше выводил нашу национальную сборную на первое место в группе. Помнится, встречаясь на старте отбора с венграми в Запорожье, наши ребята уступили – 60:62.

Но к чести подопечных Айнарса Багатскиса, они на одном дыхании, при полной отдаче сил и горячей поддержке своего шестого игрока, провели эту важную встречу на наивысшем уровне и победили – 97:63. Согласитесь, перевес в 34 очка более чем внушительный. Считаю, это был один из лучших матчей нашей сборной за последние годы. 19 очков принес нашей сборной Вячеслав Бобров, взрывались трибуны после точных трехочковых бросков Александра Мишулы, набравшего 18 очков. Под стать упомянутым парням были и их партнеры.

Радовался тренерский штаб сборной, счастливым чувствовал себя президент ФБУ Михаил Бродский, прекрасное настроение было у зрителей. Вот к чему приводят такие победы!

Первое место в группе даст некоторое преимущество нашей команде при жеребьевке финального этапа Евробаскета-2022. Напомню, баскетбольное первенство должно было пройти летом этого года, но Covid-19 внес свои коррективы. Поскольку Олимпиада в Токио была перенесена с 2020-го на нынешний год, Евробаскет автоматически перенесли на 2022-й.

А нынешней осенью нашу сборную ожидают уже отборочные матчи на чемпионат мира. Пожелаем ребятам главной команды страны успеха.

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Шесть анекдотиков от OBOZREVATEL. Ведь при маленькой улыбке в организме погибает один большой микроб.

1. Встречаются два друга:

- Я встретил девушку, которая обещает окружить меня любовью, заботой и лаской. Что ты об этом думаешь?

- Я думаю – как ты будешь выходить из окружения…

2. Надпись на придорожном камне: "Налево пойдешь – УБЬЮ. Жена".

3. Встречаются две подруги:

- Давно тебя не видела. Как ты со своим живешь?

- Знаешь, неплохо. С тех пор, как мы поженились, я заметно выросла в его глазах.

- Это как?

- Ну, сначала я была для него мышка, а теперь уже крыса.

4. Жена обращается к мужу:

- Скажи, дорогой, если бы мы не были женаты, ты сделал бы снова мне предложение?

- Давай не начинать старые скандалы!

5. Продам энциклопедию, 45 томов. Очень дешево. Мне она больше не нужна, два месяца назад женился. Жена все знает.

6. Жена мужу:

- Мой тебе подарок на день рождения – сертификат на увеличение пениса.

- А ты уверена, что это мне подарок?

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