Федерация баскетбола Украины обратилась в ФИБА из-за внезапного отъезда иностранных игроков

Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский инициировал обращение в Международную федерацию баскетбола (ФИБА) в связи с внезапным отъездом некоторых игроков. Американские легионеры якобы из-за опасности войны с Россией самовольно покинули расположение своих клубов.

На момент публикации новости из Украины улетели Арелла Гирантес (женский "Будивельник", агент Егор Чемякин), Сиера Джонсон (женский "Киев-Баскет", агент Мануэль Капиккионы), Дювон Максвелл ("Черкаськи Мавпы", агент Дункан Ллойд), Деон Эдвин ("Химик").

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Генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский направил официальное письмо к Генеральному секретарю ФИБА Андреасу Загклису, в котором обеспокоен тем, что ситуация с геополитической напряженностью между Украиной и Россией используется агентами игроков в своих целях и нарушает Внутренние правила ФИБА.

Перевод письма:

"Уважаемый господин Загклис,

Убежден, что вам хорошо известна ситуация в Украине и темы, которые горячо обсуждаются по этому поводу в мире.

Некоторые страны принимают жесткие решения, например, США, которые постоянно рекомендуют своим гражданам рассмотреть возможность выезда из Украины и тем самым, как нам кажется, обостряют ситуацию, побуждая некоторых лиц к панике и беспокойству – некоторые американские игроки начали думать о том, чтобы покинуть Украина, имея действующие контракты с клубами.

В этой связи мы обратились с разъяснением со своей позицией к баскетбольным клубам, игрокам в Украине и агентам игроков, чтобы немного успокоиться и не паниковать (Письмо во вложении прилагается).

Несмотря на вышеперечисленное, к сожалению, некоторые игроки мужской и женской Украинской Суперлиги все же выехали из Украины самовольно покинув клуб, имея при этом действующий контракт с клубами, в том числе при поддержке их агентов. Более того, уже через несколько дней после выезда из Украины один игрок уже нашел новый клуб за границей. Мы считаем, что такие действия агентов являются нарушением правил агентской деятельности, предусмотренных Внутренними правилами ФИБА.

В этой связи мы предполагаем, что некоторые игроки, их агенты могут использовать ситуацию в Украине в своих целях, игнорируя контрактные обязательства игроков перед клубами. Ситуация в Украине на сегодняшний день стабильна (исключение – восток Украины), все украинские баскетбольные соревнования проходят без каких-либо изменений (за исключением влияния COVID-19)".

Драбиковский напомнил, что агентам запрещено нормами ФИБА побуждать игроков к невыполнению контрактных обязательств.

Также с письмом, разъясняющим текущее положение, в клубы, к игрокам и агентам обратился президент ФБУ Михаил Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина заняла 16-е место в обновленном рейтинге стран баскетбольной Лиги чемпионов, что стало историческим успехом. Сейчас Украина имеет 22 очка: 3 из них заработал "Киев-Баскет" за сезон 2019/20, а остальные 19 – "Прометей".