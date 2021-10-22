ФБУ отстранила на три года арбитра Амбросова

В пятницу, 22 октября, в офисе Федерации баскетбола Украины с использованием zoom-конференции состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации баскетбола Украины.

На заседании исполкома ФБУ была рассмотрена апелляционная жалоба на решение Комиссии по правовым отношениям ФБУ от 20.09.2021 г. по делу относительно неправомерных действий судьи ФБУ Амбросова М. при исполнении им служебных обязанностей.

Комиссией было принято решение отстранить Амбросова от осуществления любой деятельности, связанной с баскетболом, сроком на 3 года, до 20.09.2024 года включительно.

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В Апелляционной жалобе Амбросов М.М. просил Исполком ФБУ отменить решение Комиссии по правовым отношениям и прекратить производство по делу.

Во время заседания Исполком ФБУ заслушал представителя (адвоката) Амбросова М.М. и принял решение частично изменить решение Комиссии по правовым отношениям ФБУ в части квалификации дисциплинарного правонарушения, оставив при этом срок отстранения от осуществления любой деятельности, связанной с баскетболом.

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