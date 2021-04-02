ФБУ объявила о переносе Кубка Украины из-за COVID-19

Финал Кубка Украины по баскетболу, который запланирован на 4 апреля, состоится в Киеве, а не в Запорожье.

Соответствующее решение приняла национальная федерация из-за ужесточения карантинных ограничений и перехода Запорожья в красную зону из-за ситуации с распространением COVID-19. Это делает невозможным провести поединок в присутствии болельщиков. В ФБУ посчитали целесообразным перенести матч в столицу.

Игра состоится 4 апреля 2021 в 17.00 во Дворце Спорта "Венето". В матче за трофей сыграют столичный "Будивельник" и "Черкаськи Мавпы". Киевский клуб в полуфинальном раунде победил "Николаев", а "Мавпы" прошли БК "Запорожье". Трансляцию финала Кубка Украины смотрите в прямом эфире на телеканалах XSPORT и Obozrevatel TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры дали прогноз на финальный матч Кубка Украины по баскетболу.