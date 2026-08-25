Фармацевтическая корпорация "Здоровье" содействует развитию баскетбола в Харькове

Баскетбольный клуб "Харьковские Соколы" активно готовится к новому сезону Суперлиги 2026/2027. Команда продолжает формировать состав, а также делает ставку на развитие молодёжи. На этом пути клуб активно поддерживает фармацевтическая корпорация "Здоровье".

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Клуб продолжает формировать состав, который позволит достичь новых результатов. "Соколам" удалось сохранить костяк команды, при этом пополнив его качественными игроками из других клубов.

Важным показателем работы клуба являются также успехи его молодых баскетболистов на международном уровне. В июле сразу двое игроков "Харьковских Соколов" – Артем Романица и Никита Змиевский – в составе молодежной сборной Украины стали чемпионами Европы U-20. А возглавил сборную Украины U-20 главный тренер "Харьковских Соколов" Дмитрий Забирченко. Таким образом, представители харьковского клуба внесли весомый вклад не только в развитие команды, но и в выступление национальной юношеской сборной по баскетболу на европейской арене.

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Еще одним важным направлением работы "Харьковских Соколов" стало создание команды, которая в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге. Для её формирования клуб провёл отбор молодых баскетболистов в возрасте от 16 до 22 лет. Всего в отборе приняли участие 56 кандидатов, преимущественно воспитанников харьковского баскетбола. По результатам отбора предварительно сформирован состав из 20 спортсменов.

Для этих игроков предстоящий сезон станет первым шагом во взрослом профессиональном баскетболе. Создание команды Первой лиги даёт молодым харьковским спортсменам возможность продолжать профессиональное развитие в родном городе и постепенно переходить на новый уровень соревнований.

Поддержка спорта и создание возможностей для профессионального развития спортсменов является одним из направлений социальной ответственности фармацевтической корпорации "Здоровье". Корпорация уже несколько лет поддерживает БК "Харьковские Соколы", помогая клубу участвовать во всеукраинских соревнованиях, развивать баскетбол в Харькове и популяризировать здоровый образ жизни среди детей и взрослых.

Сейчас "Харьковские Соколы" начали подготовку к новому игровому сезону. Впереди команду ждут тренировочный процесс, окончательное формирование состава и новые матчи Суперлиги, а молодые воспитанники клуба будут готовиться к своему дебютному сезону в Первой лиге.

"Особенно приятно видеть, как молодые спортсмены получают возможность расти рядом с профессиональной командой, представлять наш город на всеукраинском и международном уровнях и достигать высоких результатов", – отметил Александр Доровский, основатель ООО "Корпорация "Здоровье"".