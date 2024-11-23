Фанаты 'Жальгириса' скандировали мэру Каунаса в лицо 'русская проститутка' из-за связи с Россией. Видео

Болельщики литовского баскетбольного клуба "Жальгирис", которые пришли поддержать свою команду на поединке 11-го тура Евролиги против греческого "Панатинаикоса", устроили обструкцию мэру Каунаса. Фанаты не смогли простить 67-летнему Висвалдасу Матийошайтису то, что даже после начала полномасштабного вторжения его заводы работали в России.

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Трибуны скандировали "Краб [прозвище Матийошайтиса, - ред.] - русская проститутка!". Не остановило ультрас даже то, что мужчина подошел к трибунам, пытаясь им что-то сказать.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в марте 2022 года руководитель литовской группы Viciunai group ( поставщик различных пищевых продуктов под брендом Vici) Шарунас Матийошайтис (сын Висвалдаса) заявля, что компания уйдет с российского рынка в течение 3-4 месяцев. Однако до 2024 года Viciunai group продолжала активно функционировать в РФ и в январе 2024-го была внесена в перечень Международных спонсоров войны.

4 апреля 2024 года стало известно, что Viciunai group все таки уходит с российского рынка. Владелец марки крабовых палочек VIČI якобы продал свой завод в РФ и остальные предприятия, которые использовала для бизнес-деятельности.

Как сообщают литовские СМИ, новым владельцем завода "Вичюнай-Русь" в Калининградской области, а также шести других компаний, которые занимались логистикой, хранением товаров, оптовой продажей продукции из сурими и утилизацией отходов, стала российская компания "УК "Группа Океан".

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