Европейские игры-2023: календарь матчей женской сборной Украины по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 заняла первое место в группе на отборочном турнире чемпионата Европы в румынской Констанце и квалифицировалась на континентальное первенство.

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Подопечные Юрия Процюка в отборе победили сборные Сербии, Дании, Испании и Швейцарии и в сентябре сыграют на чемпионате Европы в Иерусалиме.

Следующим стартом для женской сборной станут Европейские игры, которые уже на следующей неделе стартуют в польском Кракове. Соревнования по баскетболу 3х3 пройдут 21-24 июня.

Сборная Украины попала в группу С, где также сыграют сборные Литвы, Польши и Эстонии.

Две лучшие команды из группы выходят в четвертьфинальный раунд, а дальше по олимпийской системе на вылет определятся призеры Европейских игр.

Календарь матчей женской сборной Украины 3х3:

Четверг, 22 июня

19:30. Польша – Украина

21:20. Эстония – Украина

Пятница, 23 июня

19:55. Украина – Литва

Суббота, 24 июня

Матчи плей-офф.

Выступление на соревнованиях принесет зачетные баллы в индивидуальный рейтинг игроков сборной, влияющий на олимпийскую квалификацию.

Напомним, это будут третьи Европейские игры в истории, в третий раз на них будет представлен баскетбол 3х3 и в третий раз на соревнованиях сыграет женская сборная Украины. Наши мужчины квалифицировались только на Европейские игры-2019.

На первых Европейских играх в Баку женская сборная Украины по баскетболу Украины завоевала "серебро". Тогда с наградами домой вернулись Виктория Пазюк, Кристина Мацко (Филевич), Ольга Мазниченко и Анна Зарицкая (Рулева). Через четыре года на Европейских играх выступили обе наши сборные, но ни одной из них не удалось преодолеть групповой этап.

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