"Днепр" сравнял счет серии с "Будивельником" в 1/4 финала Суперлиги Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в четверг, 20 мая состоялся единственный четвертьфинальный поединок в Суперлиге Париматч. "Днепр" в гостях обыграл киевский "Будивельник" (76:78) и сравнял счет в серии 2:2.

Соперники с максимальным психологическим настроем выходили на поединок. Особенно сосредоточенными на борьбе были гости, пытаясь поймать волну куража от второй половины предыдущего поединка. И в начале гостям это удалось. Стартовые атаки днепряне завершали точными бросками. У киевлян вместо этого в начале встречи проявились проблемы с реализацией, а затем они появились и в защите. Еще по ходу стартовой четверти гости вырывались вперед на 12 очков.

Хозяева еще во второй 10-минутке смогли исправить ситуацию. Лидерские качества проявил Бурт. В итоге он стал лучшим у киевлян за первую половину – 13 очков. Хозяева до большого перерыва сократили отставание до одного балла, хотя еще по ходу игры уже выходили вперед. У гостей лидером половины из 18 очками стал Джаред Тэррел. Зато Санон пока находился в тени.

С началом второй половины киевляне продолжали увеличивать давление. Моментами создавалось впечатление, что легионеры киевлян вот-вот окончательно примут ход борьбы под свой контроль. Однако гости сдержали давление и даже выровняли счет в заключительной четверти матча.

Во второй половине вышел из тени Санон. Такой феерии, как в предыдущем матче, на этот раз не было, однако он стал в итоге вторым у гостей по результативности, помог Террелу и Кравцову добывать очки.

Счет до последнего балансировал на грани равенства, и днепряне уже научились не проваливать заключительные минуты против Будивельника и довели матч до второй победы.

Поэтому после обмена гостевыми победами серия возвращается в Днепр, где в поединке 23 мая определится четвертый полуфиналист сезона. Следующий матч соперники играют в воскресенье, 23 мая, в Днепре.

Будивельник (Киев) – Днепр – 76:78 (12:21, 27:19, 25:24, 12:14)

Счет серии – 2:2

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Прометей" из Каменского добыл третью подряд уверенную победу (81:63) в серии с "Химиком" и вышел в полуфинал. Обладателем третьей путевки стал БК "Запорожье", который на выезде переиграл "Тернополь" в третьем матче серии – 75:68.