"Днепр" подписал американского баскетболиста сборной Украины

Американский баскетболист Пух Джетер, который в 2013 году получил гражданство Украины, подписал контракт с "Днепром".

О трансфере 37-летнего атакующего защитника на своей странице в Facebook сообщил президент "Днепра" Валерий Кондратьев.

"Об этом парне многие писали и говорили, его любят болельщики и уважают игроки. Могу просто сказать, Пух Джетер, с возвращением в Украину, добро пожаловать в "Днепр", – написал Кондратьев.

Пух Джетер вернулся в Украину Facebook Валерия Кондратьева

Карьеру в Украине Джетер начинал в 2007 году, подписав однолетний контракт с БК "Киев". Также в послужном списке баскетболиста выступления за "Уникаху" из Малаги, "Хапоэль" Иерусалим", "Сакраменто Кингз" и "Ховентуд". Последние годы Пух провел в чемпионате Китае.

В 2013 году Джетер помог сборной Украины пройти квалификацию на чемпионат мира ФИБА, где наша национальная команда впервые сыграла после распада Советского Союза.

Пух стал лидером команды по результативным передачам во время турнира Евробаскета 2013 года, отдавая в среднем 4,1 передачи за игру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года "Днепр" подписал капитана сборной Украины по баскетболу Вячеслава Кравцова.