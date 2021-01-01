"Дніпро" підписав американського баскетболіста збірної України

Американський баскетболіст Пух Джетер, який в 2013 році отримав громадянство України, підписав контракт з "Дніпром".

Про трансфер 37-річного атакувального ахисника на своїй сторінці в Facebook повідомив президент "Дніпра" Валерій Кондратьєв.

"Про цього хлопця багато писали і говорили, його люблять вболівальники і поважають гравці. Можу просто сказати: Пух Джетер, з поверненням в Україну! Ласкаво просимо в "Дніпро", – написав Кондратьєв.

Пух Джетер повернувся в Україну Facebook Валерія Кондратьєва

Кар'єру в Україні Джетер починав в 2007 році, підписавши однорічний контракт з БК "Київ". Також в послужному списку баскетболіста виступи за "Унікаху" з Малаги, "Хапоель" Єрусалим, "Сакраменто Кінгз" і "Ховентуд". Останні роки Пух провів в чемпіонаті Китаї.

У 2013 році Джетер допоміг збірній України пройти кваліфікацію на чемпіонат світу ФІБА, де наша національна команда вперше зіграла після розпаду Радянського Союзу.

Пух став лідером команди за результативними передачами під час турніру Євробаскету 2013 року, віддаючи в середньому 4,1 передачі за гру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні минулого року "Дніпро" підписав капітана збірної України з баскетболу В'ячеслава Кравцова.