''Днепр'' победил ''Черкаськи Мавпы'' в Суперлиге Parimatch

В воскресенье, 12 февраля, в чемпионате Украины по баскетболу проходят очередные поединки в Суперлиге Parimatch. В первой игре дня в днепровском бабушке "Днепр" третий раз в сезоне обыграл "Черкаськи Мавпы" ( 71:53 ), в эти минуты "Будивельник" играет со "Старым Луцком", а в 17:00 "Киев-Баскет" воюет с " Запорожьем. Также в 16:15 состоится доигрывание матча между "Строителем" и "Киев-Баскетом", прерванным из-за воздушной тревоги.

Видео дня

Команда Владимира Коваля имела преимущество в счете на протяжении всей игровой дистанции, играла в более командный баскетбол и продемонстрировала высокий процент реализации бросков с игры. У Мавп 30 из 53 очков команды набрал Деметриус Лейк, но индивидуальной игры американца для победы было недостаточно.

Лучшим игроком матча стал центровой Днепра Сергей Загреба, в активе которого 27 очков и 8 подборов (РЭ 26).

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Днепр, СК "Шинник"

Черкаськи Мавпы - Днепр 53:71 (13:17, 13:16, 11:24, 16:14)

Мавпы: Лейк 30 + 5 подборов + 3 перехвата – 4 потери, Максвелл 8 – 4 потери, Кожа 8 + 10 подборов – 4 потери, Руслов 3, Липовцев 2 – старт, Пошабля 2, Кузнецов 0, Сорочан 0, Назаренко 0

Днепр: Загреба 27 + 8 подборов - 5 потерь, Закурдаев 11 + 6 подборов + 5 передач, Колдомасов 7 + 5 передач, Тмофеенко 7, Бондарчук 4 + 5 подборов - старт, Сипало 7 + 5 подборов + 3 перехвата, Тарасенко 5 3, Мартынов 0, Бачурин 0, Сорочан 0