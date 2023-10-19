'Днепр' одержал шестую подряд победу на старте сезона Суперлиги Favbet

Программу заключительного игрового дня столичного баблла Суперлиги Favbet открыл поединок "Старого Луцка" и "Днепра". Днепряне подошли к противостоянию в статусе единой команды чемпионата, не знавшей поражений. "Старый Луцк" имел 50-процентный показатель побед (2-2).

"Днепр" очень уверенно начал матч, организовав в первой пятиминутке стартовой четверти рывок 15:3 с 85-процентной реализацией бросков с поля (5 успешных попыток из 6).

Такое начало задало тон всему поединку. Уже в первой четверти гандикап подопечных Владимира Коваля достиг 20 пунктов (29:9). Во второй 10-иминутке они нарастили свое преимущество на 12 очков, практически сняв все вопросы о победителе противостояния. Днепряне имели значительное преимущество в бросковых показателях, на подборах и лучше двигали мяч.

Видео дня

Во второй половине игры "Днепр" сохранил преимущество по всем этим показателям за исключением штрафных бросков, полностью контролировал события на паркете и одержал самую крупную победу сезона – 90:62.

У победителей Станислав Тимофеенко оформил дабл-дабл (13 очков + 11 подборов), а самым результативным игроком стал Максим Закурдаев – 16 очков.

У "Старого Луцка" самым результативным игроком стал Евгений Коровяков – 17 очков, Антон Мусиенко и Максим Дейна набрали 8 очков.

"Днепр" одержал шестую победу на старте сезона Суперлиги, а у "Старого Луцка" две победы в пяти матчах.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Киев, ПС "Венето"

"Старый Луцк-Университет" – "Днепр" – 62:90 (9:29, 14:26, 13:15, 26:20)

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