Неожиданность в Днепре и победа "Прометея": результаты Суперлиги Windrose 17 октября

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 17 октября, состоялись очередные три поединка Суперлиги Windrose. "Харьковские Соколы" обыграли "Одессу" (79:68),"Химик" в гостях нанес сенсационное поражение "Днепру" (88:84), а "Прометей" был сильнее "Тернополя" (82:71). В 16:00 стартовала третья игра дня "Киев-Баскет" – БК "Запорожье".

В родных стенах подопечные Валерия Плеханова не отдали сопернику ни четверти. Хотя, совсем легкой эту победу для харьковчан точно не назовешь. Всего для Соколов эта победа стала 4-й в сезоне. Одесса же потерпела 5 поражений в 7 матчах.

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В первой четверти на площадке царила практически равная борьба. Хозяева пытались оторваться в счете, но подопечные Олега Юшкина далеко не отпускали соперника. За 2 секунды до конца 10-минутки преимущество Соколов составляло всего 2 очка. Однако, невероятный бросок из-за дуги от Дэвиса помог харьковчанам увеличить гандикап до +5.

Вторую четверть лучше начала команда Валерия Плеханова, которая сделала рывок в + 4 и увеличила преимущество до 9 очков. И в дальнейшем одесситам удалось выровнять ход событий на паркете. В итоге, во второй четверти команды разошлись миром – 14:14, а Одесса пошла на большой перерыв с отставанием всего в тех же 5 пунктов.

Следует отметить, что в первой половине игры у гостей совсем не шли трехочковые броски. С 7 попыток подопечные Олега Юшкина не реализовали ни одной.

Отдых больше пошел на пользу хозяевам, которые начали снова увеличивать отрыв. Во второй половине игрового отрезка одесситы взялись сокращать отставание. Впрочем, сделать это гостям не слишком удалось. Перед заключительной четвертью моряки уступали Соколам в 7 очков.

В заключительном игровом отрезке харьковчанам удалось развить успех и одержать победу – 79:68.

Харьковские Соколы 22 октября отправятся в гости к Кривбасса, в этот же день Одесса примет Прометей.

Харьковские Соколы – Одесса 79:68 (26:21, 14:14, 18:16, 21:17)

Харьковские Соколы Шевченко 14 + 5 подборов, Дэвис 30 + 3 подбора, Зечевич 10 + 18 подборов, Глебов 6 + 4 подбора, Граф 4 + 5 передач – старт, Буренко 0, Симонс 2, Никитин 0, Магон 13 + 6 подборов.

Одесса: Агафонов 17 + 5 подборов, Келлисон 12 + 5 передач, Новиков 0, Носков 15 + 8 подборов, Марченко 0 – старт, Лаурис 12 + 2 подбора, Лейманис 5 + 6 подборов, Ткачук 0, Балабан 0, Фицпатрик 7 + 6 подборов.

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​Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ​"Черкаськи Мавпы" переиграли в гостях "Кривбасс" (90:80). Вторая встреча межу "Николаевом" и "Будивельником" завершилась со счетом 76:93.