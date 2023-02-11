"Черкаськи Мавпы" впервые в сезоне одолели "Запорожье" в Суперлиге Parimatch
В субботу, 11 февраля, в чемпионате Украины по баскетболу проходят очередные поединки в Суперліги Parimatch. В первой игре дня в днепровском бабле "Черкаськи Мавпы" добыли уверенную победу над "Запорожьем" (82:53). В 14:00 "Днепр" проведет поединок со "Старым Луцком", а в 17:00 состоится киевское дерби между "Будивельником" и "Киев-Баскетом".
Команда Артема Слипенчука сделала существенную заявку на победу в первой половине, которую выиграла 53:23, а больше всего постарался Деметриус Лейк, за 20 минут набравший 22 очка из итоговых своих 28.
После большого перерыва Запорожье сумело выровнять игру, но преимущество мавп удержалось в районе 30 очков. Главной интригой конечности был возможный трипл-дабл Би Джея Максвелла, но Артем Слипенчук не дал ему сыграть на последних минутах, поэтому он остановился на 18 очках, 11 подборах и 8 передачах.
Самым результативным в матче стал, как уже упоминалось, Деметриус Лейк с 28 очками. В Запорожье 20 очков в свой актив записал Роман Морозов.
Черкаськи Мавпы впервые в сезоне обыграли Запорожье, в общей сложности одержали четвертую победу, из которых три – в этом году после появления на тренерском мостике Артема Слипенчука, а в составе второго легионера.
Завершат Черкаськи Мавпы бабл в Днепре матчем с хозяевами, а Запорожье сыграет против Киев-Баскета.
Суперлига Parimatch . Регулярный чемпионат
Днепр, Шинник
Черкаськи Мавпы - Запорожье 82:53 (23:11, 30:12, 19:20, 10:10)