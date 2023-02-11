''Черкаськи Мавпы'' впервые в сезоне одолели ''Запорожье'' в Суперлиге Parimatch

В субботу, 11 февраля, в чемпионате Украины по баскетболу проходят очередные поединки в Суперліги Parimatch. В первой игре дня в днепровском бабле "Черкаськи Мавпы" добыли уверенную победу над "Запорожьем" (82:53). В 14:00 "Днепр" проведет поединок со "Старым Луцком", а в 17:00 состоится киевское дерби между "Будивельником" и "Киев-Баскетом".

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Команда Артема Слипенчука сделала существенную заявку на победу в первой половине, которую выиграла 53:23, а больше всего постарался Деметриус Лейк, за 20 минут набравший 22 очка из итоговых своих 28.

После большого перерыва Запорожье сумело выровнять игру, но преимущество мавп удержалось в районе 30 очков. Главной интригой конечности был возможный трипл-дабл Би Джея Максвелла, но Артем Слипенчук не дал ему сыграть на последних минутах, поэтому он остановился на 18 очках, 11 подборах и 8 передачах.

Самым результативным в матче стал, как уже упоминалось, Деметриус Лейк с 28 очками. В Запорожье 20 очков в свой актив записал Роман Морозов.

Черкаськи Мавпы впервые в сезоне обыграли Запорожье, в общей сложности одержали четвертую победу, из которых три – в этом году после появления на тренерском мостике Артема Слипенчука, а в составе второго легионера.

Завершат Черкаськи Мавпы бабл в Днепре матчем с хозяевами, а Запорожье сыграет против Киев-Баскета.

Суперлига Parimatch . Регулярный чемпионат

Днепр, Шинник

Черкаськи Мавпы - Запорожье 82:53 (23:11, 30:12, 19:20, 10:10)