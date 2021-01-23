"Черкаськи Мавпы" в Николаеве добыли пятую победу в сезоне Суперлиги Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге в субботу, 23 января, состоялся единственный поединок в регулярном сезоне Суперлиги Париматч.

МБК Николаев на своей площадке проиграл дома Черкаським Мавпам – 76:83.

Гости без лишней адаптации уверенно начали поединок, заставив хозяев уже почти за две минуты после 0: 7 брать перерыв. Черкасс и в дальнейшем уверенно контролировали ход борьбы, поэтому выиграли в итоге стартовую четверть в 11 очков.

К большому перерыву ход матча существенно не изменился. Гости вырывались вперед на 15 очков, и к концу второй четверти николаевцы два очка сыграли. Гости хотя и с небольшим отрывом и все же преобладали хозяев по всем статистическим показателям.

Однако после перерыва течение борьбы изменился. Теперь уже Максим Михельсон взял вынужденную паузу после рывка хозяев 7: 0. И николаевцы продолжали давить большую часть времени четверти, сумев полностью вернуть интригу. Разница в счете сократилась до одного очка. При этом николаевцы стали лучше бить штрафные и реализовывать дальние броски. Черкасс тали больше терять.

И у гостей осталось достаточно сил и выдержки, чтобы сосредоточиться в заключительной части игры и довести ее до своей пятой в сезоне победы.

Николаев следующий матч играет 29 января в Запорожье. Черкаськи Мавпы также играть в Запорожье, но 31 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3-й круг чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч пройдет в формате "пузыря".