'Черкаськи Мавпы' стартовали с победы в новом сезоне Суперлиги Favbet

"Черкаськи Мавпы" начали новый сезон Суперлиги Favbet с победы над "Политехникой-Галичиной" в первый день баббла в Ивано-Франковске.

Поединок показался довольно ровным – лидер менялся 15 раз и до последней четверти ни у одной команды не было преимущества больше, чем 6 очков. Решающей стала четвертая десятиминутка, в которой "Черкаськи Мавпы" сумели постепенно получить преимущество в 10 очков и удержали его.

Отметим, что у победителей пять игроков сделали примерно равный вклад в победу – Далкот и Новиков больше набирали очков (18 и 16 баллов соответственно), Агафонов и Скир доминировали под щитом и были близки к дабл-даблу, но лучшим стал капитан Никита Руслов, который вел игру и записал в свой актив 11 очков, 5 подборов, 2 передачи и 4 перехвата.

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У "Политехники-Галичины" самым результативным стал Джакор Нельсон, набравший 20 очков, но работы у Ярослава Зубрицкого достаточно много – лишь 2 результативные передачи на всю команду за матч, 36 против 54 по подборам, а также только 1 из 14 реализованных дальних (7 %). С такими показателями выиграть довольно сложно.

Завтра, 7 октября, в продолжении баблу в Ивано-Франковске "Политехника-Галичина" сыграет со "Старым Луцком", а "Черкаськи Мавпы" встретятся с "Прикарпатье-Говерлой".

Суперлига Favbet

"Политехника Галичина" – "Черкаськи Мавпы-Днепр" – 55:67 (16:13, 14:17, 14:15, 11:22)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве завершился стартовый баббл нового розыгрыша Суперлиги.

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