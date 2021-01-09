"Черкаськи Мавп" на последних минутах проиграли "Будивельнику" в Суперлиге Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 9 января, состоялся единственный поединок в Суперлиге Париматч.

"Черкаськи Мавпы" на паркете местного Дворца спорта "Будивельник" уступили киевскому "Будивельнику" - 83:87.

Ключевой в игре стала заключительная четверть. Хозяева уверенно начали матч, полностью доминируя на поле. Яркая игра под обеими кольцами плюс плотная защита позволила черкасчанам уверенно лидировать в счете, имея +12.

Ситуация начала меняться после перерыва. Американский легионер гостей Стивен Бертт раз за разом терроризировал соперников точными бросками, сокращая отставание. Старт четвертого десятиминутки "Будивельник" начал рывком 13:0, который стал фатальным для баскетболистов Черкасс.

Максимум, что смогли сделать "Мавпы", это сократить отставание до 3 пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне другая столичная команда "Киев-Баскет" потерпела первое поражение за 13 матчей. Обидчикам подопечных Айнарса Багатскиса стал БК "Запорожье".