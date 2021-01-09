"Черкаські Мавпи" на останніх хвилинах програли "Будівельнику" в Суперлізі Паріматч

У чемпіонаті України з баскетболу в суботу, 9 січня, відбувся єдиний поєдинок в Суперлізі Паріматч.

"Черкаські Мавпи" на паркеті місцевого Палацу спорту "Будівельник" поступилися київському "Будівельнику" – 83:87.

Ключовою в грі стала заключна чверть. Господарі впевнено почали матч, повністю домінуючи на полі. Яскрава гра під обома кільцями плюс щільний захист дозволила черкащанам впевнено лідирувати в рахунку, маючи +12.

Ситуація почала змінюватися після перерви. Американський легіонер гостей Стівен Бертт раз по раз тероризував суперників точними кидками, скорочуючи відставання. Старт четвертого десятихвилинки "Будівельник" розпочав ривком 13:0, який став фатальним для баскетболістів Черкас.

Максимум, що змогли зробити "Мавпи", це скоротити відставання до 3 пунктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні інша столична команда "Київ-Баскет" зазнала першої поразки за 13 матчів. Кривдникам підопічних Айнарса Багатскіса став БК "Запоріжжя".