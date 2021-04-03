Чемпион Украины: люди выезжают из Донецка – для них это рай. Ощущение – будто вышли из тюрьмы

Максим Иншаков Баскетбол 12:01, 3.04.2021 Обновлено: 12:31, 3.04.2021

Чемпион Украины 2012 года в составе БК "Донецк" Максим Пустозвонов рассказал, как сейчас ужасно чувствуют себя люди на временно оккупированных территориях Украины на востоке страны.

По словам баскетболиста "Будивельника", который в январе взял фамилию Звонов, его знакомые рассказывают, что каждая поездка с "ДНР" превращается в событие.

"Кто вообще мог подумать, что такое случится? Даже в самом худшем раскладе я не мог представить, что в Украине начнется война. Люди выезжают из Донецка в тот же Харьков – и это для них даже не отпуск, а настоящий рай. Комендантского часа нет, ощущение – как будто вышли из тюрьмы. И я их прекрасно понимаю", – цитирует Звонова Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим поведал о тяжелом положении жителей временно оккупированных территорий Украины на востоке страны, назвав ситуацию "кошмарной".

Отметим, что бывший легионер "Шахтера" Факундо Феррейра рассказал, как начиналась война в Донецке. Аргентинский нападающий вспомнил, что сначала контроль над городом удерживали украинские полицейские, однако через некоторое время все перешло в руки людей в балаклавах и с автоматами.

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