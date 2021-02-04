"Будивельник" победил на выезде "Прометей" в Суперлиге Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в четверг, 4 февраля, состоялся единственный поединок регулярного сезона Суперлиги Париматч.

"Строитель" без Михаила Анасимова прервал пятиматчевую серию поражений, обыграв "Прометей" на выезде – 91:78.

Первая половина матча прошла для Прометея под знаком минус. Основная пятерка Виталия Черния в стартовые 20 минут имела показатель +/- от -13 до -16. Хозяева реализовали 12 (3 трехочковых) выстрелов против 15 (6 трехочковых) у Будивельника. Киевляне сделали 22 подбора против 18 и забросили 7 штрафных против 5. Скамейка запасных также была сильнее у гостей, она набрала 24 очка против 14 у Прометея. Стоит отметить Джонсона Джуниора, который добавил в свой актив 14 баллов и вместе с вышеупомянутыми пунктами помог Будивельнику повести +11.

После большого перерыва ситуация не сильно изменилась. Прометей продолжал больше забрасывать из краски – 22 против 18, на что Будивельник отвечал снайперской игрой из-за дуги – 15 трехочковых против 6. Этого хватало киевлянам чтобы держать преимущество, ведь во всех других аспектах матч был равным – 39 подборов против 31 (12- 12 в нападении), 21 передача на 21 и 14 потерь против 13. Под конец игры даже скамейка Прометея уже не сильно отставала от визави – 41 очко против 52 Поэтому все решили именно трехочковые. Как итог, победа Будивельника – 91:78.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Каменское. СК Прометей

Прометей – Будивельник 78:91 (13:19, 19:24, 23:28, 23:20)

Прометей: Вон 7 очков + 5 передач + 3 подбора, Стефенс 13 очков + 1 подборов, Майерс 6 очков 2 передач, Эванс 9 очков + 8 передач + 4 подбора, Луценко 3 очков 1 подборов, Лукашов 11 + 2 передач + 6 подборов

Будивельник : Дево 4 очков 1 передач + 1 подборов, Кобец 8 очков 2 передач + 2 подбора, Джонсон 12 очков + 10 передач + 2 подбора, Буртт 9 очков 2 передач + 7 подборов, Джонсон Джуниор 26 очков + 3 передач + 5 подборов, Горбенко 12 очков + 1 передач

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля действующий чемпион Украины "Днепр" добыл тяжелую победу над "Тернополем".