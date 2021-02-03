Чемпион Украины добыл тяжелую победу в Суперлиге Париматч

В среду, 3 февраля, в чемпионате Украины по баскетболу состоялся единственный матч регулярного сезона Суперлиги Париматч.

Чемпион страны БК "Днепр" на последних минутах добыл победу над БК "Тернополь" – 94:90.

Команды провели результативную первую половину, в течение большей части которой лидерство удерживали гости. В первой четверти у Тернополя отличную игру демонстрировал американский тандем Югба и Боуи, во второй гости эффективно заигрывали в трехсекундной Агафонова и Кальниченко. Команда Дмитрия Забирченко строила свое нападение через трехсекундную, в то же время неплохо реализуя дальние броски (6/13).

В Днепра хорошую игру показал капитан Станистлав Тимофеенко, который еще до большого перерыва записал в актив 12 очков, реализовав 3 из 3 дальних атак. Главной проблемой для хозяев стала защита против традиционно быстрого нападения Тернополя. Но более широкая ротация и удачный отрезок в конце второй четверти позволил чемпиону Украины избавиться от 9-очкового отставания и сократить отставание до минимума - 45:46.

В третьей четверти Тернополь продолжал удерживали лидерство и отбиваться от атак Днепра. Но решающим именно заключительный 10-минутный отрезок, ключевой рывок в котором провели хозяева матча. Очень вовремя вспомнил о своем броске Джаред Террелл, который реализовал три убийственных дальних с угла в конце игры. Тернополь не удержал тот темп игры, который сам предложил сопернику. Команда Дмитрия Забирченко, которая играла более короткой ротацией, стала больше ошибаться в конце в нападении и сбавила обороты в защите.

Как результат, Днепр устоял, отбился и дожал Тернополь в клатче. Команда Дениса Журавлева второй раз в сезоне победила Тернополя и нанесла гостям первое поражение после новогодней паузы - 94:90.

Лидером Днепра в этой игре стал капитан Станислав Тимофеенко. Кроме 23 очков (9/11 бросков с игры, 3/4 трехочковых, 2/4 штрафных), форвард сделал 5 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот, а его рейтинг эффективности составил 26 баллов.

Уже в пятницу Днепр дома сыграет против Николаева, а Тернополь в этот же день противостоять в Харькове местным Соколам.

Днепр - Тернополь 94:90 (18:19, 27:27, 18:20, 30:24)

Днепр: Тимофеенко 23 + 5 подборов, Террелл 19 Бобров 13 + 10 подборов + 4 передачи - 6 потерь, Джетер 3, Закурдаев 2 + 4 передачи- старт, Санон 11 + 6 передач, Шундель 9 + 4 передачи - 3 потери, Кравцов 6, Глебов 6, Коломойский 2

Тернополь: Югба 19 + 13 подборов, Агафонов 19 + 4 передачи, Боуи 15 + 11 передачи + 4 перехвата, Калхун 12 Кольченко 9 - 4 потери - старт, Кальниченко 14 + 6 подборов, Сандул 2, Буренко 0

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