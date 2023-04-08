''Будивельник'' одолел БИПУ, ''Киев-Баскет'' был сильней ''Запорожья''. Результаты Суперлиги 8 апреля

В Киеве на площадке GYMMAXX Арена проходят четыре матчи регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге. В субботу, 8 апреля, столичный "Будивельник" обыграл одесскую "БИПУ" (85:81), "Запорожье" уступило "Киев-Баскету" (58:83), "Старый Луцк" играет с "Прикарпатьем-Говерлой", а в 18:00 "Политехника-Галичина" будет противостоять "Днепру".

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Начало матча Будивельник - БИПА не обещал интриги - Будивельник сразу вышел вперед и начал увеличивать свое преимущество, доведя его до 14 очков к концу первой четверти, но еще до перерыва БИПА ответила рывком 8:0, "возвратившись к игре".

В середине второй четверти уже БИПА вышла вперед, хотя киевляне больше чем на 3 очка соперника не отпустили. В дальнейшем на площадке шла равная борьба, хотя немного впереди в счете удавалось удержаться Будивельнику.

За полторы минуты до конца БИПА проигрывала всего два очка – 75:77, но пять очков подряд Кольченко, казалось, спасли Будивельник от нервной конечности. Впрочем, Бипа боролась до последнего – три очка Рябчука за 5 секунд до конца засветили на табло счет 84:81 в пользу Будивельника. Сандул сначала подарил надежду одесситам, промахнувшись первый штрафной после фола на нем, но второй раз попал. В последней атаке Кадигроб трёхочковый не попал, поэтому счет не изменился.

Самым результативным в матче стал Андрей Агафонов, набравший 29 очков, добавив к ним 10 подборов. У Будивельника 24 очка набрал Александр Кольченко, близкими к дабл-даблу были Павел Буренко с 17 очками и 8 передачами и Максим Сандул с 15 очками и 9 подборами.

Будивельник выиграл 30-й матч в сезоне, тогда как БИПА уступила девятый раз, ухудшив свои шансы на серебряные медали. Завтра, 9 апреля, одесситам обязательно придется побеждать Днепр, а дальше судьба медалей и их качество будет зависеть от других поединков.

Будивельник - БИПА 85:81 (23:17, 22:23, 18:20, 22:21)

Будивельник: Кабанов 8, Буренко 17+8 передач, Сандул 15+9 подборов, Кольченко 24+5 подборов, Конев 8 – старт; Никитин 12, Приймак 1, Сафонов 0, Зайцев 0

Бипа: Унгурян 15, Ткаченко 4, Рябчук 7+9 передач, Агафонов 29+10 подборов, Кадигроб 7+5 подборов – старт; Кабацюра 15+5 передач, Шашков 4, Николенко 0, Конев 0, Малиновский

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Киев-Баскет одержал победу в своем предпоследнем матче регулярного чемпионата Суперлиги, одержав в столичном бабушке Запорожье со счетом 83:58.

Команда Дмитрия Щиглинского провела качественную первую половину, по итогу которой ушла на большой перерыв при преимуществе в 2 очка. Но во второй части матча киевляне доказали свое преимущество. Подопечные Владимира Холопова набрали 50 очков за третью и четвертую четверти, пропустив всего 23 очка. Доминирование после большого перерыва позволило Киев-Баскету одержать важную победу и продолжить борьбу за медали.

Лучшим игроком матча у киевлян стал форвард Вадим Заплотинский, у которого 12 очков, 5 подборов и 3 перехвата (РЭ 17). В Запорожье стоит отметить капитана команды Романа Морозова, набравшего 20 очков.

Киевляне будут закрывать сезон в воскресенье, 9 апреля, матчем против Будивельника. Запорожье в последней игре сезона сыграет с Политехникой-Галичиной.

Запорожье - Киев-Баскет 58:83 (16:12, 19:21, 12:26, 11:24)

Запорожье: Морозов 20 + 8 подборов - 4 потери, Буц 11 + 8 подборов, Быков 10 + 6 передач + 6 подборов - 9 потерь, Леднев 5 + 6 подборов + 2 перехвата, Тельчаров 0 + 4 передачи - 3 потери - старт, Климанов 9, Компаниец 3, Покоенко 0, Козак 0, Дмитренко 0

Киев-Баскет: Заплотинский 12+5 подборов + 3 перехвата, Дубоненко 11+4 передачи, Новиков 11+5 подборов, Мусиенко 9+8 подборов + 4 передачи, Кошеватский 4 - 3 потери — старт, Фреш-Стаханов 12+9 подборов, Кингсби 11+4 передачи, Юрченко 7, Кисильчук 4+4 передачи, Швец 2, Базилев 0, Дюпин 0