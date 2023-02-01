''Будивельник'' добыл выездную победу в Кубке Европы ФИБА

Киевский "Будивельник" выиграл важный матч во втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА. В Финляндии подопечные Валерия Плеханова со счетом 65:62 победили местный "Карху-Баскет".

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"Будивельник" выиграл первую половину, одолев соперника и в первой и во второй четвертях. Украинская команда лидировала в счете на протяжении всей первой половины, демонстрируя лучшие бросочные показатели и эффективно используя преимущество на подборах.

Уже за первую часть игры финны допустили 10 потерь, в результате чего Будивельник набрал 13 очков после ошибок соперника. Стоит отметить и Джонни Бергаменаскела, еще до большого перерыва записавшего в актив 11 очков. 37:31 в пользу киевлян после первой части игры.

Вторая половина была менее результативна, но команда Валерия Плеханова продолжала удерживать лидерство и лидировала в течение 37 минут игрового времени. Все, что смог соперник – удержать необходимую ему разницу (в первом матче Карху выиграл +7), что позволило ему досрочно гарантировать победу в группе.

Будивельник одержал третью победу во втором раунде еврокубка со счетом 65:62 и продолжает борьбу за выход в плейоф Кубка Европы ФИБА. Для того чтобы остаться вторым, киевлянам в последнем туре 8 февраля нужно победить Левице с любым счетом.

Лучшим игроком матча стал Джонни Бергаменаскел, завершивший матч с 18 очками, 5 передачами и 4 подборами.

Кубок Европы ФИБА. Второй групповой раунд

Каугайоки, Финляндия

Карху-Баскет (Финляндия) — Будивельник (Украина) 62:65 (18:21, 13:16, 11:14, 17:14)

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