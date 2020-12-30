Бродский: ситуация с залом в Каменском – война против баскетбола

Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский возмутился ситуацией в Каменском, где мэр Андрей Белоусов выдал распоряжение, которое запрещает баскетбольным и волейбольным командам "Прометея" тренироваться в главном спорткомплексе города.

На официальном сайте ФБУ появилось обращение, в котором глава организации напомнил, что недавно этот зал был отремонтирован на деньги мецената и президента одного из лидеров Суперлиги Париматч Владимира Дубинского. Кроме того, у него на руках у есть договор об аренде этого помещения сроком на три года.

"Напомню для общественности, что в этом зале меценат и президент клуба Владимир Дубинский недавно сделал капитальный ремонт, вложил миллионы гривен, завез ультрасовременный паркет из Штатов и все ради того, чтобы на нем играли одни из лучших игроков Украины (среди них 10 игроков мужской и женской сборных Украины) и воспитывались дети. У него на руках договор аренды на три года, а мэр своим аморальным и противозаконным решением хочет запретить командам СК "Прометей" выступать и тренироваться там. Простите – я этого не позволю! Это выглядит, как война", – заявил Бродский.

Он отметил, что ранее у ФБУ уже были проблемы с властями Каменского, которые, судя по всему, не заинтересованы в развитии спорта.

"У нас уже была досадная ситуация с городскими властями Каменского. Федерация помогла в передаче "спортивного долгостроя", который строили еще до Евробаскета-2015. В 2019 году Министерством молодежи и спорта выделено 60 млн грн (наибольшую сумму среди всех участников проекта) субвенции из государственного бюджета при условии, что город даст свои 29 млн грн, но город выделил лишь 820 тыс. грн. Поэтому при рассмотрении проектов в 2020 году городу Каменское отказано в дальнейшем финансировании этого объекта. Невыполнение этих обязательств красноречиво говорит о том, что такой власти спорт не нужен, думаю, они хотят превратить все в развалины", – добавил глава ФБУ.

Бродский также рассказал, что уже обратился к министру молодежи и спорта Вадиму Гутцайту, и заявил, что лично будет заниматься решением этого вопроса.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 декабря 2020 году клубу "Прометей", куда входят баскетбольные и волейбольные команды, запретили тренироваться в главном спорткомплексе Каменского.

На эту ситуацию отреагировал президент одного из лидеров Суперлиги Париматч Владимир Дубинский, который обратился к мэру Белоусову с требованием отменить это постановление.