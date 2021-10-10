Битвы "Киев-Баскет" с "Днепром" и "Прометея" с "Будивельником": анонс Суперлиги Windrose 10 октября

Команды Суперлиги Windrose сыграют 10 октября очередные матчи регулярного чемпионата Украины по баскетболу. В этот день поединки пройдут в Запорожье, Тернополе, Киеве и Слобожанском.

Суперлига WINDROSE Регулярный чемпионат

10 октября

Запорожье – Черкаськи Мавпы

Запорожье, ДС Юность

Начало матча - 14:00

Трансляция - УНИАН

Откроет программу игрового дня встреча в Запорожье, где встретятся неудачники старта сезона. Запорожье остается единственной командой, не выиграла в нынешнем сезоне, причем в последних поединках против Днепра и Будивельника команда Овдеенко была близка к победам.

Черкаськи Мавпы начали сезон с сенсационной победы над Будивельником, но затем уступили Химику, Одессе, а накануне были просто уничтожены Прометеем 54: 100.

Видео дня

Какая из команд прервет серию поражений?

Тернополь – Харьковские Соколы

Тернополь, ФОК

Начало матча - 15:00

трансляция - Youtube

В Тернополе сойдутся две команды, которые не слишком удачно начали чемпионат. Тернополь единственную свою победу в сезоне одержал в матче против Николаева, тогда как против Днепра, Кривбасса и Киев-Баскет уступил. Отрадно, что все эти три команды успешно начали сезон.

Чего не скажешь о команде Валерия Плеханова, которую специалисты перед сезоном рассматривали как одного из лидеров на лидерство во втором эшелоне, но харьковчанам не повезло с календарем поэтому пока в их активе только победа над Запорожьем, тогда как Киев-Баскет, Прометей и Днепру соколы проиграли.

Киев-Баскет – Днепр

Киев, ПС Венето

Начало матча - 16:00

трансляция - XSPORT

Самое интересное останется на конец дня, когда состоятся две встречи между собой лидеров Суперлиги Windrose.

В первом из них в Киеве сойдутся Киев-Баскет на Днепр. Киевляне выиграли три из четырех поединков сезона, уступив лишь в овертайме Кривбасса. Команда Багатскиса на следующей неделе стартует в групповом этапе Кубка Европы ФИБА.

Днепр идет во внутреннем чемпионате без поражений, выиграв три игры из трех, а вот в Кубке Европы ФИБА команда Болдаева проиграла польскому Трефл Сопота. Именно с ним на следующей неделе и сыграет Киев-Баскет.

Этот матч будет интересен также через призму еврокубков, где поможет понять в какой форме находятся киевляне. А также позволит оценить силу Днепра, который на старте одолел крепких Тернополь, Запорожье и Харьковских Соколов. Победа в Киеве позволит говорить об амбициях Днепра в борьбе за топ-2.

Прометей – Будивельник

Слобожанское, ПС Слобожанское

Начало матча - 16:00

трансляция - Обозреватель

Параллельно со встречей в Киеве, в Слобожанском сойдутся главные фавориты регулярного чемпионата.

Прометей фантастически начал сезон, выйдя в групповой этап Лиги чемпионов и на равных сыграв стартовый матч с одним из фаворитов турнира, выиграв все матчи в Суперлиге Windrose (три из трех) и победив в Суперкубке Украины, где команда Гинзбурга переиграла как раз Будивельник.

При этом чемпион, вероятно, будет беречь силы в матче, так как на неделе будет важная игра в Лиге чемпионов против немецкого Людвигсбурга. Именно поэтому отдых в матче с Черкасские Мавпы получил Харрисон, но и без него соперник был разгромлен.

Будивельник уверенно обыграл только Одессу, вместо проиграв Суперкубок, матч в Черкассах и минимально одолев Химик и Запорожье. Для киевлян победа в этой игре гораздо важнее, чем для Прометея. Хотя дома хозяева так просто не отдадут победу главному конкуренту. Напротив, победа Прометея в такой ситуации станет существенным психологическим фактором в борьбе за лидерство в чемпионате.