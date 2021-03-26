Битва в Запорожье и черноморское дерби: анонс Суперлиги Париматч 26 марта

В пятницу, 26 марта, в Суперлиге Париматч пройдут два поединка. Один из них состоится в Запорожье, а другой – в Одессе.

"Запорожье" – "Будивельник"

Запорожье, ДС "Юность"

Начало матча – 18:00

Трансляция – YouTube ФБУ

"Запорожье" примет на своей площадке "Будивельник" в стартовом поединке игрового дня. Это противостояние имеет большое турнирное значение, так как в случае победы столичные баскетболисты могут потеснить подопечных Валерия Плеханова с шестого места в таблице.

Ситуация для киевского клуба, который находится в отличной форме (10 из 12 побед в последних матчах), усложняется тем, что поединок пропустит главный тренер Игорс Миглиниекс. У него был выявлен коронавирус.

Ранее в сезоне команды обменялись домашними победами.

"Одесса" - "Химик" ФБУ

"Одесса" – "Химик"

Одесса, СК "Динамо"

Начало матча – 19:00

Трансляция – OBOZREVATEL

Оба клуба сейчас показывают не лучший баскетбол. Хозяева проиграли уже шесть поединков подряд и сильно уменьшили свои шансы на попадание в плей-офф по итогам регулярного сезона.

"Химик" в предыдущем матче невероятным образом упустил преимущество в 19 очков над "Киев-Баскетом" и уступил в овертайме. Подопечные Виталия Степановского опустились уже на седьмую позицию. В их активе 15 побед в 29 играх. Южненцы уже дважды оказывались сильнее "Одессы" в нынешнем чемпионате.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Прометей", "Днепр" и "Киев-Баскет" синхронно вылетели из Кубка Европы ФИБА.