Битва 'Киев-Баскета' и 'Прометея' и другие: анонс Суперлиги Windrose 15 октября

В пятницу, 15 октября, в украинской баскетбольной Суперлиге состоятся сразу четыре матча. Однозначно центральным будет противостояние в столице, где "Киев-Баскет" примет "Прометей".

15 октября

"Тернополь" – "Запорожье"

Тернополь, ФОК

Начало матча – 18:30

Трансляция – YouTube ФБУ

Откроется день на западной Украине, где команда Дмитрия Забирченко сразится с серебряным призером – "Запорожьем". Правда, сезон 2021/2022 оба коллектива начали неудачно, выиграв лишь по одному матчу в пяти турах.

15 октября

"Киев-Баскет" – "Прометей"

Киев, ДС "Венето"

Начало матча – 19:00

Трансляция – "Обозреватель"

Видео дня

Действующий чемпион приехал в Киев к принципиальному сопернику. "Прометей" выиграл все предыдущие матчи Суперлиги, а команда Айнарса Багатскиса в пяти встречах однажды неожиданно оступилась – в Кривом Роге. Лишь в среду соперники сыграли в еврокубках, а уже через день выйдут на площадку снова. В любом случае, дуэль лидеров украинского баскетбола обещает быть горячей.

15 октября

"Днепр" – "Одесса"

Днепр, СК "Шинник"

Начало матча – 19:00

Трансляция – "XSport"

Хозяева на старте сезона выиграли три раза, но затем уступили "Киев-Баскету". При этом днепряне не прошли квалификацию Кубка Европы ФИБА. Одесситам Олега Юшкина будет непросто устоять против одного из лидеров.

15 октября

"Харьковские Соколы" – "Химик"

Харьков, ФСК "Локомотив"

Начало матча – 19:30

Трансляция – YouTube ФБУ

Коллектив из Южного несколько неожиданно находится на втором месте, выиграв четыре матча из пяти. Впрочем, Виталий Степановский уже не раз доказывал, что умеет создавать приличные команды из не самых звездных исполнителей. Подопечным нового тренера харьковчан Валерия Плеханова придется серьезно постараться, чтобы не проиграть четвертый раз в сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября "Будивельник" обыграл "Кривбасс".