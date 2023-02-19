БИПА в Ивано-Франковске победила 'Прикарпатье-Говерлу' в Суперлиге Parimatch

В воскресенье, 19 февраля состоялся очередной матч регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Parimatch. На площадке в Ивано-Франковске БИПА третий раз в сезоне победила "Прикарпатье-Говерлу", одолев команду Евгения Мурзина со счетом 80:70.

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Ключевой в этом матче стала заключительная четверть, которую одесситы выиграли со счетом 28:12. Отметим, что хозяева удерживали лидерство в счете на протяжении нескольких игровых отрезков, в том числе перед началом четвертой четверти, но удержать соперника в конце игры не смогли.

Обе команды допустили большое количество потерь (30 — Говерла, 23 — БИПА), но одесситы имели преимущество на подборах и реализации двухочковых бросков. БИПА одержала волевую победу, выиграв у Говерлы бреет в сезоне - 80:70.

Лучшим игроком матча стал центровой БИПЫ Евгений Ткаченко, завершивший матч с 22 очками и 7 подборами (РЭ 25).

Для одесситов эта победа стала 15-й в сезоне и после 19 встреч команда Вадима Пудзирея идет на втором месте. Говерла, потерпев 13 поражения в чемпионате, занимает 6 позицию в турнирной таблице Суперлиги Parimatch.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КВФ

Прикарпатье-Говерла - БИПА 70:80 (20:16, 16:21, 22:15, 12:28)

Прикарпатье-Говерла: Старцев 14 + 9 передач + 8 подборов - 5 врат, Чугунов 12 + 3 подбора, Лесик 11 + 9 подборов - 6 потерь, А. Тимофейчук 9, Аврахов 0 - 5 потерь, - старт, Водолазский 13, Хрис , М. Тимофейчук 5, Лонюк 0, Литвинов 0

Бипа: Ткаченко 22 + 7 подборов, Кадыгроб 13, Рябчук 10 + 9 подборов + 5 перехватов, Кабацюра 8 + 4 подбора + 4 передачи - 4 потери, Кобец 3 - старт, Унгурян 10 + 5 передач + 4 подбора - 4 врата 4, Конев 4, Малиновский 2, Шашков 2, Пестик 2, Рудык 0