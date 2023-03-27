Баскетбольная Суперлига: расписание трансляций матчей 28-30 марта
Регулярный чемпионат мужской Суперлиги вышел на финишную прямую – команды играют матчи заключительного четвертого круга турнира.
С 28 по 30 марта нас ждут насыщенные три дня – в баблах в Черкассах и Днепре сыграют все 9 команд, которые проведут 12 матчей.
В Днепре сыграют три команды - "Будивельник", "Днепр" и "Запорожье", а остальные команды проведут большой бабл в Черкассах.
Вашему вниманию расписание трансляций мужской Суперлиги, которые кроме эфира на ТВ традиционно можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Федерации баскетбола Украины.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Черкассы, ДС "Булдивельник"
Днепр, КСК "Шинник"
Вторник, 28 марта
12:00. "Старый Луцк" – "Киев-Баскет" (Youtube ФБУ)
15:00. "Прикарпатье-Говерла – Политехника-Галичина" (Youtube ФБУ)
17:00. "Днепр" – "Будивельник" (XSPORT)
18:00. БИПА – "Черкаськи Мавпы" (Youtube ФБУ)
Среда, 29 марта
12:00. "Прикарпатье-Говерла" – "Киев-Баскет" (Youtube ФБУ)
15:00. "Старый Луцк" – БИПА (XSPORT)
17:00. "Запорожье" – "Будивельник" (УНИАН)
18:00. "Политехника-Галичина" – "Черкаськи Мавпы" (Youtube ФБУ)
Четверг, 30 марта
11:00. БИПА – "Прикарпатье-Говерла" (Youtube ФБУ)
14:00. "Старый Луцк" – "Политехника-Галичина" (Youtube ФБУ)
16:45. "Черкаськи Мавпы" – "Киев-Баскет" (XSPORT)
18:00. "Днепр" – "Запорожье" (Youtube ФБУ)
Напомним, в этом сезоне победитель и призеры будут определены по итогам регулярного чемпионата. Сезон завершится без проведения плейофа. В турнирной таблице уверенно лидирует "Будивельник".
Как сообщал OBOZREVATEL, " Днепр" и "Будивельник" победами закрыл и прошлый тур в мужской Суперлиге.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!