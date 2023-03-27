Баскетбольная Суперлига: расписание трансляций матчей 28-30 марта

Регулярный чемпионат мужской Суперлиги вышел на финишную прямую – команды играют матчи заключительного четвертого круга турнира.

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С 28 по 30 марта нас ждут насыщенные три дня – в баблах в Черкассах и Днепре сыграют все 9 команд, которые проведут 12 матчей.

В Днепре сыграют три команды - "Будивельник", "Днепр" и "Запорожье", а остальные команды проведут большой бабл в Черкассах.

Вашему вниманию расписание трансляций мужской Суперлиги, которые кроме эфира на ТВ традиционно можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Федерации баскетбола Украины.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ДС "Булдивельник"

Днепр, КСК "Шинник"

Вторник, 28 марта

12:00. "Старый Луцк" – "Киев-Баскет" (Youtube ФБУ)

15:00. "Прикарпатье-Говерла – Политехника-Галичина" (Youtube ФБУ)

17:00. "Днепр" – "Будивельник" (XSPORT)

18:00. БИПА – "Черкаськи Мавпы" (Youtube ФБУ)

Среда, 29 марта

12:00. "Прикарпатье-Говерла" – "Киев-Баскет" (Youtube ФБУ)

15:00. "Старый Луцк" – БИПА (XSPORT)

17:00. "Запорожье" – "Будивельник" (УНИАН)

18:00. "Политехника-Галичина" – "Черкаськи Мавпы" (Youtube ФБУ)

Четверг, 30 марта

11:00. БИПА – "Прикарпатье-Говерла" (Youtube ФБУ)

14:00. "Старый Луцк" – "Политехника-Галичина" (Youtube ФБУ)

16:45. "Черкаськи Мавпы" – "Киев-Баскет" (XSPORT)

18:00. "Днепр" – "Запорожье" (Youtube ФБУ)

Напомним, в этом сезоне победитель и призеры будут определены по итогам регулярного чемпионата. Сезон завершится без проведения плейофа. В турнирной таблице уверенно лидирует "Будивельник".

Как сообщал OBOZREVATEL, " Днепр" и "Будивельник" победами закрыл и прошлый тур в мужской Суперлиге.

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