Баскетбольная Суперлига: расписание трансляций матчей 15-19 марта

В среду, 15 марта, стартует очередной игровой баббл регулярного чемпионата Суперлиги, который пройдет во львовском ПС "Галичина", а с пятницы начнется большой баббл в Киеве, где сыграют шесть команд.

Видео дня

Вашему вниманию расписание трансляций мужской Суперлиги, которые кроме эфира на ТВ традиционно можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Федерации баскетбола Украины.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Львов, ДС "Галичина". Киев, GymMaxxArena

Среда, 15 марта

17:00. БИПА – "Политехника-Галичина" (XSPORT)

Четверг, 16 марта

17:00. "Киев-Баскет" – БИПА (Youtube ФБУ)

Пятница, 17 марта

12:00. "Будивельник" – "Черкаськи Мавпы" (Youtube ФБУ)

15:00. "Запорожье" – "Старый Луцк" (Youtube ФБУ)

17:00. "Киев-Баскет" – "Политехника-Галичина" (XSPORT)

18:00. "Днепр" – "Прикарпатье-Говерла" (Youtube ФБУ)

Суббота, 18 марта

12:00. "Запорожье" – "Черкаськи Мавпы" (Youtube ФБУ)

15:00. "Днепр" – "Старый Луцк" (XSPORT)

18:00. "Будивельник" – "Прикарпатье-Говерла" (Youtube ФБУ)

Воскресенье, 19 марта

11:00. "Днепр" – "Черкаськи Мавпы" (XSPORT)

14:00. "Запорожье" – "Прикарпатье-Говерла" (Youtube ФБУ)

17:00. "Будивельник" – "Старый Луцк" (Youtube ФБУ)

Напомним, в этом сезоне победитель и призеры будут определены по итогам регулярного чемпионата. Сезон завершится без проведения плей-офф. В турнирной таблице уверенно лидирует "Будивельник"

Как сообщал OBOZREVATEL, киевский "Будивельник" одержал победу в первом четвертьфинальном матче Кубка Европы ФИБА над французским "Шоле".

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