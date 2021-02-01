8 очков за 12 секунд: команда Лэня совершила фантастический камбэк в НБА. Видео

"Вашингтон Уизардс", за который выступает украинский центровой Алексей Лэнь, добыл невероятную победу над "Бруклин Нетс" в матче регулярного сезона НБА со счетом 149:146.

Команда нашего соотечественника провалила первую четверть, в какой-то момент позволив соперникам оторваться на 18 очков. "Вашингтону" хоть и удалось сократить отставание, но гости все равно не давали столичным баскетболистам приблизиться вплотную.

Уже в последние минуты матча "Уизардс" сначала сравняли счет, но затем вновь отпустили "Нетс" на расстояние пяти пунктов (141:146) за 12 секунд до финальной сирены. Хозяева провели быструю атаку и забросили трехочковый. После этого "Бруклин" ошибся при вводе мяча в игру, чем воспользовался "Вашингтон", реализовав еще один бросок из-за дуги, и вышел вперед.

Гости попытались отыграться, но промахнулись из выгодной позиции и нарушили правила. "Уизардс" спокойно набрали еще два очка и завершили свой невероятный камбэк.

Отметим, что Лэнь провел всего 4 минуты на площадке, за которые он набрал 2 очка. Команда украинца добыла 4 победу в 16 матчах НБА.

"Вашингтон" – "Бруклин" 149:146 (28:38, 37:33, 36:37, 48:38)

"Вашингтон": Уэстбрук (41 + 10 подборов + 8 передач), Бил (37), Р. Лопес (10), Хачимура (9), Авдия (2) – старт; Вагнер (17), Смит (13 + 7 передач), Бертанс (11), Мэтьюз (7), Лэнь (2), Бонга (0).

"Бруклин": Дюрэнт (37 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Харрис (30), Ирвинг (26 + 8 передач), Джордан (8 + 8 подборов), Браун (3 + 9 подборов) – старт; Грин (23 + 7 подборов), Шэмет (11), Луваву-Кабарро (8), Перри (0), Т. Джонсон (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лэнь провел результативный матч в НБА, остановившись в шаге от дабл-дабла.