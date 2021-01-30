Украинец Лэнь провел результативный матч в НБА, остановившись в шаге от дабл-дабла

Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лэнь провел результативный матч в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Атланты", но не смог помочь своей команде добыть победу – 100:116.

Наш соотечественник появился на паркете в конце первой четверти и сыграл чуть более 17 минут. За это время Лэнь набрал 9 очков и взял 9 подборов. Украинцу не хватило одного очка и одного подбора, чтобы сделать дабл-дабл (двузначные цифры в двух статистических показателях).

Лэнь забросил 2 из 3 двухочковых, 1 из 3 трехочковых и 2 из 4 штрафных. Также в активе игрока сборной Украины 1 атакующая передача, 1 перехват и 1 блок-шот. В пассиве - 2 фола и 1 потеря.

В турнирной таблице "Вашингтон" идет на последнем месте в Восточной конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей впервые показал себя на чемпионате Украины среди юношей в составе Луганской области. После них его пригласили в Днепропетровское высшее училище физической культуры.

Перейдя в "Днепр" в 2010-м, уже в 2011-м Лэнь стал чемпионом Суперлиги среди дублирующих составов и был признан лучшим центровым первенства нашей страны. Он играл за сборную Украины до 16 и 18 лет и был ключевым исполнителем "молодежки" во время чемпионата Европы среди баскетболистов до 18 лет в 2010 году.

В 2013-м "Финикс Санз" выбрали Алексея под пятым номером первого раунда драфта. Украинец провел за клуб пять сезонов, а затем недолгое время защищал цвета "Сакраменто Кингз", "Атланты Хокс". В летнее межсезонье Лэнь перешел в "Торонто Рэпторс", но не сумел проявить себя и был отчислен из команды.

25 января Алекс результативно дебютировал за новый клуб НБА.