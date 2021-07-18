14-летняя китайская баскетболистка ростом 226 см произвела фурор в сети. Видео

14-летняя китайская школьница Чжан Цзыюй стала знаменитой после того, как в сети появилось видео ее игры в финале национального чемпионата до 15 лет. 226-сантиметровая баскетболистка помогла своей команде добыть победу над соперницами, показав феноменальную игру.

Как сообщает издание South China Morning Post, в решающем поединке девочка набрала 42 очка, сделала 25 подборов и оформила 6 блок-шотов. Окончательный счет встречи не уточняется.

Рост Цзыюй составлял 160 см в первом классе и 210 см – во втором. Ее родители были профессиональными баскетболистами, но все равно значительно уступают ей в антропометрических данных: рост ее отца составляет 213 см, а матери – 198 см.

Видео дня

На родине ее сравнивают с легендарным китайцем Яо Мином, который с ростом 229 см стал настоящей звездой НБА. Выступая в сильнейшей Лиге мира за "Хьюстон Рокетс", соотечественник Цзыюй был самым высоким игроком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае стало "вирусным" видео с оператором, который с камерой в руках обогнал участников забега.