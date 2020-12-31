1000 матчей подряд: Леброн Джеймс установил исторический рекорд НБА. Видео

Звезда НБА и "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым игроком в истории лиги, которому удалось набрать 10 и более очков в 1000 матчей регулярного сезона подряд.

В юбилейном поединке против "Сан-Антонио Сперс" "Король Джеймс" набрал 26 очков, 5 подборов и 8 передач, а его команда одержала третью победу в пяти матчах (121:107). Леброн уже давно обошел двух легенд НБА Майкла Джордана и Карима Абдул-Джаббара по этому показателю.

Джеймс попал в лигу по итогам драфта 2003 года. "Кливленд Кавальерс" выбрали его первым номером в первом раунде. В 2010-м он перешел в "Майами Хит", чтобы побороться за победу в чемпионате, а затем вернулся в родную команду в 2014-м. В 2018-м звездный баскетболист присоединился к "Лейкерс".

На его счету 4 победы в НБА (2012, 2013 – "Майами", 2016 – "Кливленд", 2020 – "Лейкерс") и два "золота" Олимпийских игр в 2008 и 2012 годах. Джеймс считается одним из лучших игроков НБА в истории, его часто сравнивают с легендарным Джорданом.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный баскетболист "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри забросил 105 трехочковых подряд во время тренировки.