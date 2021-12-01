Баскетбол, пожалуй, единственный из популярных видов спорта, дата и место рождения которого доподлинно известны. Имеет смысл хотя бы схематично обозначить основные моменты становления и развития баскетбола, игры, сумевшей за считанные десятилетия завоевать сердца поклонников во всем мире.

Зимой 1891 года студенты колледжа Молодежной христианской ассоциации из Спрингфилда, штат Массачусетс, просто изнывали от тоски на занятиях физического воспитания, вынужденные выполнять бесконечные гимнастические упражнения, считавшиеся в то время едва ли не единственным средством приобщения молодежи к спорту. Выход из казавшегося тупиковым положения нашел скромный преподаватель колледжа по имени Джеймс Нейсмит.

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В декабре того же года он привязал две корзины из-под персиков к перилам балкона спортивного зала и, разделив восемнадцать студентов на две команды, предложил им игру, смысл которой сводился к тому, чтобы забросить большее количество мячей в корзину соперников. Начало было положено. Мог ли тогда доктор Нейсмит предположить, какое великое будущее ожидает его детище…

Вполне прагматично названная "баскетбол" (англ. basket — корзина, ball — мяч) игра, конечно, лишь отдалённо напоминала то феерическое зрелище, которое известно нам под этим названием сегодня. Ведения мяча не существовало, игроки только перебрасывали его друг другу, стоя на месте, и стремились затем закинуть в корзину, причём исключительно обеими руками снизу или от груди, а после удачного броска один из игроков забирался на приставленную к стене лестницу и извлекал мяч из корзины. Впрочем, целью доктора Нейсмита было создать игру именно коллективную, в которую можно было бы вовлечь одновременно большое количество участвующих.

12 февраля 1892 года, изучив правила и освоив азы техники, студенты Спрингфилдского колледжа в присутствии ста зрителей провели первый в истории баскетбола "официальный" матч, мирно завершившийся с результатом 2:2. Его успех был оглушительным, команды стали проводить показательные встречи, собирая на своих выступлениях сотни зрителей, а их почин подхватили студенты других колледжей.

Проведение первого профессионального баскетбольного матча, то есть матча за деньги, состоялось в 1896 году, когда команда из Трентона, штат Нью-Джерси, для того, чтобы оплатить аренду зала, вынуждена была продавать билеты на свою игру. Расплатившись по окончании встречи с владельцами помещения, трентонская команда обнаружила, что у нее осталась часть вырученных за билеты денег, которая и была поровну поделена между игроками, сделав каждого из них богаче на 15 долларов...

Одним из новшеств, призванным ускорить игру, но на деле лишь повышавшим риск получения спортсменами травмы, стало введение проволочной сетки, огораживающей со всех сторон баскетбольную площадку. Благодаря ей мяч всегда оставался в игре, но вступить в борьбу за обладание им у сетки отваживались только самые отчаянные, выходившие из таких единоборств с многочисленными синяками и надолго сохранявшимися отпечатками сетки по всему телу. Такие ограждения были отменены лишь в 1929 году.

К счастью, разумных нововведений было значительно больше. Еще в 1892 году у корзин стали вырезать дно, дабы не взбираться к ним по лестнице после каждого забитого мяча, а затем и вовсе заменили их на металлические кольца. Постепенных изменений претерпевали и правила игры.

Практика показала, что нарушения правил при атаке кольца должны наказываться штрафным броском, производимым без помех с расстояния в 4,57 м от кольца (1894 год), что за результативный бросок с игры следует начислять два очка, а за штрафной бросок – одно очко (1895 год), что пять человек с каждой стороны являются оптимальным количеством одновременно принимающих участие в игре спортсменов (1897 год). Каждому игроку разрешалось за матч совершать не более пяти нарушений правил – шестая ошибка автоматически приводила к его удалению с площадки до конца встречи.

Первое официально зарегистрированное объединение профессиональных баскетбольных команд, называвшееся Национальной Баскетбольной Лигой, возникло в 1898 году и существовало на протяжении пяти лет, после чего распалось на несколько самостоятельных лиг, проводивших собственные чемпионаты.

Правила тех лет позволяли командам заключать контракты с разными игроками на каждую игру, составы команд, таким образом, отличались крайней нестабильностью, и любой игрок за один чемпионат при желании мог выступить чуть ли не за все команды, продавая на каждый матч свои услуги тем, кто заплатит больше.

Стоимость индивидуальных контрактов составляла приблизительно один доллар за минуту игры, что давало возможность лучшим игрокам, проводившим на площадке больше времени, зарабатывать внушительные по тем временам суммы, не обращая ради них внимания на синяки, ушибы и ссадины; баскетбол на рубеже веков был более чем контактным видом спорта, в котором не возбранялись толчки, захваты и подсечки соперников.

По примеру Национальной Баскетбольной Лиги, впервые объединившей в 1898 году профессиональные клубы в одном турнире, в 1925 году была создана Американская Баскетбольная Лига, охватившая команды Северо-Востока США. Первые сезоны доминирующее положение в ней занимал выдающийся нью-йоркский клуб "Ориджинал Селтикс", на голову превосходивший всех своих конкурентов, и только "Розенблюмз" из Кливленда могли в какой-то степени соперничать с ним.

Однако после трех турниров Селтикс был расформирован, его игроки пополнили ряды других команд, и с этого момента Розенблюмз оставались неоспоримыми лидерами Лиги до 1931 года, когда Великая Депрессия вынудила прекратить проведение чемпионатов.

Баскетбол не умер окончательно – он лишь отошел на второй план, и на годы Депрессии, как это ни удивительно, пришелся резкий скачок в развитии и популяризации молодой игры. Во-первых, по всей стране стали возникать самодеятельные баскетбольные команды, которые, переезжая из города в город, проводили показательные матчи между собой или с командой хозяев, привлекая своими выступлениями тысячи болельщиков.

В январе 1927 года Эйб Сейперстайн организовал команду баскетбольных циркачей под названием "Гарлем Глобтроттерс", полностью состоявшую из чернокожих спортсменов, которая, сменив за свою историю несколько поколений выдающихся мастеров оранжевого мяча, вот уже почти три четверти века приводит в восхищение своим искусством миллионы поклонников во всех уголках земного шара.

Сочетая в своих представлениях уникальные цирковые номера с блестящим техническим мастерством, "Странники из Гарлема" настолько легко и непринужденно обращаются с мячом, что заставляют зрителей по-иному взглянуть на баскетбол, воспринимать его не просто как один из видов спорта, а как настоящее искусство.

Популяризации баскетбола способствовало и то, что игра бурно развивалась в колледжах и университетах. Студенческие баскетбольные лиги не только продолжали благополучно существовать и проводить свои чемпионаты, но и модернизировали правила, постепенно делая игру все более зрелищной.

Мяч с торчащим наружу нипелем был заменен на идеально круглый и гладкий, после чего сам собою отпал вопрос о допустимости ведения – дриблинг (и только одной рукой) стал одной из важнейших составляющих технического мастерства; почти одновременно с этим было введено правило десяти секунд, в течение которых владеющая мячом команда обязана была перевести его на половину площадки соперников, что сразу сделало игру значительно динамичнее.

1936 год ознаменовался новой вехой в истории баскетбола – появлением его в программе летних Олимпийских игр в Берлине, но только на следующий год произошли два знаменательных события, резко приблизивших баскетбол первой половины века к так хорошо известной нам сегодня игре.

В январском матче двух студенческих команд игрок Стэнфордского университета Хэнк Луизетти впервые в истории баскетбола совершил бросок мяча по кольцу одной рукой (странно, не правда ли, что столь простая, и вместе с тем гениальная мысль впервые посетила голову баскетболиста лишь через сорок пять лет после возникновения игры)!

Второе знаменательное для прогресса баскетбола событие случилось весной 1937 года, когда было отменено вбрасывание мяча в центральном круге после каждого взятия кольца. До этого момента команда, располагавшая высокорослым игроком, имела неоспоримое преимущество перед соперниками: в начале матча мяч вводился в игру вбрасыванием в центре площадки, которое, разумеется, выигрывал более высокий баскетболист.

Благодаря этому новшеству игра стала более скоростной и, соответственно, зрелищной, исход ее теперь зависел в первую очередь не от роста игроков, а от их меткости, скорости бега, быстроты перемещения мяча и, конечно, от удачных тактических находок тренеров. И тем более удивительным выглядит то, что Национальная Баскетбольная Лига, воссозданная в 1937 году и объединившая 13 профессиональных команд Востока и Среднего Запада США, не сразу восприняла позитивный характер изменений правил.

В баскетболе на протяжении многих лет часто менялись правила – видимо, и в дальнейшем будут неоднократно меняться. На заре существования игры наиболее ожесточенные дискуссии разгорелись вокруг ведения мяча.

Так и не придя к единому мнению по этому вопросу, разные лиги проводили свои турниры по собственным правилам: в одних ведение мяча запрещалось категорически, в других допускалось ударить мячом о площадку лишь определенное количество раз, а в третьих ведение разрешалось без всяких ограничений, то есть, постучав мячом по полу, игрок мог поймать его, а затем снова возобновить ведение – и повторять эту процедуру до бесконечности. Но в любом случае ведение мяча осуществлялось одновременно обеими руками.

Со временем и Национальная Баскетбольная Лига полностью приняла правила студенческого баскетбола, что сразу резко повысило ее рейтинг в глазах публики и позволило приглашать в профессиональные команды лучших спортсменов университетских клубов. С 1938 года начался резкий взлет популярности баскетбола, однако воплощение в жизнь радужных надежд и завидных перспектив пришлось отложить на пять лет ввиду вступления Соединенных Штатов во вторую мировую войну.

Только в 1946 году Лига вновь попыталась возобновить свое полноценное существование. Но у нее появился неожиданный конкурент в лице только что образованной Баскетбольной Ассоциации Америки. Располагая внушительными финансовыми средствами, она объединила под своим крылом команды Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Филадельфии, Провиденса, Торонто, Чикаго, Детройта, Питтсбурга, Кливленда и Сент-Луиса.

Первый матч в Баскетбольной Ассоциации Америки, позже переименованной в Национальную Баскетбольную Ассоциацию, состоялся в ноябре 1946 года, официально обозначив эту дату в анналах истории как рождение одного из крупнейших спортивных и коммерческих предприятий современности – НБА.

Историческая встреча в Торонто между баскетболистами "Нью-Йорк Никербокерс" и "Торонто Хаскиз" завершилась со счетом 68:66 в пользу гостей. А первыми чемпионами БАА стали "Уорриорз" из Филадельфии, в финальной серии, проводившейся до четырех побед, одолевшие с итоговым результатом 4:1 "Чикаго Стагс". Причем соперничество между командами было настолько острым, что в двух последних играх превосходство "Филадельфии" выразилось лишь в одном и трех очках.

Набиравшая обороты баскетбольная Ассоциация Америки успешно переманивала к себе не только отдельных игроков, но и целые клубы Национальной Баскетбольной Лиги, еще несколько сезонов кое-как продолжавшей сопротивляться экспансии своей младшей, но куда более мощной сестры. Неизбежное произошло в 1949 году, когда Национальную Баскетбольную Лигу (прекратившую после этого свое существование) покинули шесть лучших команд, влившихся в Баскетбольную Ассоциацию Америки. С этого момента она стала называться Национальной Баскетбольной Ассоциацией...

НБА, как говорится, сегодня цветет и пахнет, потому как она одна из самых богатых и популярных лиг в мире, и к ней уже многие десятилетия приковано пристальное внимание всех поклонников баскетбола.