Англия призвала дать Украине прямую путевку на чемпионат мира по футболу-2022

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал предоставить Украине прямую путевку на чемпионат мира по футболу без стыковых матчей, сообщает The Telegraph. Джонсон на саммите НАТО в Брюсселе заявил, что было бы "хорошей идеей", чтобы Украина автоматически прошла квалификацию на ЧМ-2022.

Он добавил, что не может придумать вескую причину, по которой "желто-синим" нельзя позволить пройти в плей-офф. Напомним, что сборная Украины в первом стыковом матче должна сыграть со сборной Шотландии.

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18 марта появилась информация, что Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждала вариант с предоставлением сборной Украины прямой путевки на чемпионат мира-2022, который пройдет в феврале-декабре в Катаре.

Однако с реализацией этого гуманного плана есть большие сложности. Если пустить Украину без отбора, то ради нее нужно расширять количество участников чемпионата мира.

В тоже время главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк признался, что сомневается в проведении в июне стыкового матча плей-офф ЧМ-2022 с Украиной. Поединок должен был состояться 24 марта, но был перенесен из-за нападения России на нашу страну.

По словам Кларка, все еще нет ясности относительно игры с украинцами. Он подчеркнул, что "желто-синим" необходимо время для проведения тренировочных сборов и подготовки к матчу.

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