"Реал" оформил громкий трансфер звезды соперника Украины на Евро-2020
Главная звезда сборной Австрии по футболу Давид Алаба официально стал игроком мадридского "Реала". 28-летний защитник соперников украинской национальной команды на Евро-2020 подписал с "галактикос" контракт на пять лет.
Об этом сообщается на официальном сайте испанского гранда. Алаба перебрался в "Реал" из "Баварии" на правах свободного агента. За немецкий клуб австриец провел 431 матч за 14 лет, став иностранцем, который провел наибольшее количество матчей за команду. В его активе также 33 гола.
👕 #WelcomeAlaba@David_Alaba | @adidasfootball pic.twitter.com/U0Uu7TiEmC— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 28, 2021
С "Баварией" Давид выиграл 28 трофеев. В частности защитник пополнил свою коллекцию двумя победами в Лиге чемпионов, двумя трофеями победителя клубного чемпионата мира, двумя Суперкубками Европы и десятью золотыми медалями чемпионатов Германии.
Как сообщал OBOZREVATEL, звезда соперников украинцев сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк не сыграет на Евро-2020 из-за травмы.
Напомним, на чемпионате команда Украины сыграет в группе С с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Первую встречу подопечные Андрея Шевченко проведут 13 июня.
Расписание Украины на ЧЕ-2020:
14.06 (22:00). Нидерланды – Украина
18.06 (16:00). Украина – Северная Македония
22.06 (19:00). Украина – Австрия