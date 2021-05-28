"Реал" оформил громкий трансфер звезды соперника Украины на Евро-2020

Главная звезда сборной Австрии по футболу Давид Алаба официально стал игроком мадридского "Реала". 28-летний защитник соперников украинской национальной команды на Евро-2020 подписал с "галактикос" контракт на пять лет.

Об этом сообщается на официальном сайте испанского гранда. Алаба перебрался в "Реал" из "Баварии" на правах свободного агента. За немецкий клуб австриец провел 431 матч за 14 лет, став иностранцем, который провел наибольшее количество матчей за команду. В его активе также 33 гола.

С "Баварией" Давид выиграл 28 трофеев. В частности защитник пополнил свою коллекцию двумя победами в Лиге чемпионов, двумя трофеями победителя клубного чемпионата мира, двумя Суперкубками Европы и десятью золотыми медалями чемпионатов Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда соперников украинцев сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк не сыграет на Евро-2020 из-за травмы.

Напомним, на чемпионате команда Украины сыграет в группе С с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Первую встречу подопечные Андрея Шевченко проведут 13 июня.

Расписание Украины на ЧЕ-2020:

14.06 (22:00). Нидерланды – Украина

18.06 (16:00). Украина – Северная Македония

22.06 (19:00). Украина – Австрия