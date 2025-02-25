Знают далеко не все: как правильно поставить ударение в слове "розбір"
В украинском языке существует явление двойного ударения, когда одно слово может иметь два варианта и оба считаются нормативными. Это может касаться как отдельных слов, так и разных форм одного слова.
Разбор собственных мыслей и поступков – первый шаг к мудрости. Так писал украинский философ Григорий Сковорода. Языковед Ольга Багний объяснила, как правильно ставить ударение в слове "розбір".
Явление двойного ударения является интересным аспектом украинского языка, который отражает его богатство и благозвучие.
Слово "розбір" имеет два ударения. Можно говорить и "рОзбір", и "розбІр"..
Лексемы с двойными ударениями можно разделить на две группы:
- те, у которых вариативное ударение (т.е. ударение не изменяет значение слова. Каждый из вариантов ударения является правильным);
- слова с разным значением в зависимости от ударения (такие слова пишутся одинаково, но их значение отличается).
Поэтому есть следующие выводы:
- Двойное ударение – не ошибка. Оба варианта прввильны.
- Выбор варианта ударения может зависеть от контекста, стиля речи или личных предпочтений говорящего.
- В некоторых случаях один из вариантов может считаться более литературным или употребляемым в определенных областях.
Языковеды говорят, что, кроме "репрессированных" слов, есть и репрессированные украинские ударения. Это могут быть те слова, которые теперь маркированы как лексемы с одним ударением, но исторически их было два. Или наоборот. Какие украинские слова имеют два ударения – читайте в материале.
Кроме того, OBOZ.UA объяснял, как правильно поставить ударение в слове "доповідач".
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