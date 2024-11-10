Не всегда так, как привыкли: как правильно поставить ударение в слове ' доповідач'

Благозвучность украинского языка достигается в том числе и свободным ударением, что позиционно не закрепляется за определенным слогом. С помощью ударения часто различают лексическое значение и грамматические формы слов: замок – замок, пример – пример и т.д.

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Четко определенных правил ударения нет, поэтому слова следует запоминать сразу по звучанию. Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" объяснила, как правильно поставить ударение в слове "доповідач".

Украинскому языку присущи двойные ударения. Но для многих может стать неожиданностью двойное ударение в таком слове как "доповідач".

Большинство привыкло произносить это слово с ударением на последний слог – "доповідАч".

Не будет ошибкой сказать и "доповІдач".

Языковеды говорят, что, кроме репрессированных слов, есть и репрессированные украинские ударения. Для примера можно привести слова "простий", "також" и "завжди", в которых современные словари фиксируют двойной ударение. Историки языка говорят, что ранее ударение было одно: "прóстий", "такóж", "зáвжди", а потом их приблизили к русским: прости́й – простóй, тáкож – тáкже. Какие украинские слова имеют два ударения – читайте в материале.

OBOZ.UA также отмечал, что украинцы часто произносят неправильное слово "випадок". Подчеркивать нужно по аналогии с "висновок", "виняток". То есть правильно будет "вИпадок" – ударение на первом слоге.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие на первый взгляд необычные украинские слова на самом деле не являются суржиком.

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