Змея не одобрит: какие цвета маникюра нельзя выбирать на Новый год

Новый год уже на пороге, и подготовка к праздничной ночи набирает обороты. Праздничная одежда, прическа и, конечно же, маникюр – это неотделимые части образа, создающего настроение и дающего уверенность.

Видео дня

Если вы хотите порадовать Змею – символ грядущего 2025 года, важно учесть ее предпочтения, в частности, в цветах. OBOZ.UA выяснил, какие оттенки не стоит использовать, чтобы не разгневать Зеленую Деревянную Змею.

Красный: яркость, которая не понравится

Насыщенные красные оттенки, которые были в прошлом году фаворитами Дракона, в 2025 году могут вызвать противоположный эффект. Змея, символизируя сдержанность и гармонию, не оценит агрессивность этого цвета. Поэтому советуем оставить красный лак до лета и выбрать что-нибудь поспокойнее.

Неон: лишнее внимание – не нравится

Неоновые оттенки всегда привлекают взгляды, но в год Змеи они считаются неудачным выбором. Яркие, "кислотные" тона нарушают эстетическую гармонию и могут привнести излишнюю эмоциональность в новогодний вечер. Вместо этого попробуйте оттенки, больше соответствующие естественным цветам.

Серый: неожиданный антирейтинг

Нейтральный и привычный серый цвет также попал в список нежелательных. Несмотря на его универсальность, Змея видит в нем чрезмерное воздержание, которое не способствует успешному началу года. Вместо этого лучше выбрать более теплые и естественные тона.

Если красный, неон и серый оказались в аутсайдерах, не стоит беспокоиться – осталось множество оттенков, которые прекрасно дополнят ваш праздничный образ. Отдайте предпочтение зеленым, коричневым или золотистым тонам – именно они подчеркнут вашу утонченность и создадут гармонию с покровительницей рока.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каких цветах нужно украсить новогоднюю елку перед наступлением года Змеи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.