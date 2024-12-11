Выбор был маленьким: чем украшали елку в СССР

Новый год во времена СССР праздновали помпезно. И главным атрибутом праздника была елка. Традиция украшать новогоднее дерево пришла в Союз из Германии, но претерпела многие трансформации.

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От елочных игрушек до современного оформления елочные украшения эволюционировали вместе с обществом, отражая его культурные и технологические изменения. OBOZ.UA предлагает узнать, как именно развивалась эта традиция и чем украшали елку советские семьи.

Традиции прошлых веков

Первые елочные украшения были в основном съедобными: на ветки вешали яблоки, орехи и конфеты. В богатых семьях елки украшали драгоценностями и лентами. Однако в простых семьях декор ограничивался домашним лакомством. Эти украшения не только радовали глаз, но и становились вкусным сюрпризом для детей.

Изобретение стеклянных игрушек

Первый стеклянный елочный шар появился в немецком городе Лауша еще в 1835 году, но популярность они приобрели в середине XIX века. Легенда рассказывает, что из-за неурожая яблок стеклодувы изготовили стеклянные аналоги для елочных украшений. В СССР эти игрушки стали популярны после Второй мировой войны, когда Советский Союз заказывал наборы в ГДР.

Самодельные украшения

Для семей, которые не могли позволить себе стеклянные шарики, было доступно кустарное производство украшений. Из ваты и проволоки изготовляли фигурки, ставшие своеобразным символом домашнего творчества. В журналах печатали схемы для создания ватных игрушек, а также инструкции по росписи и декорированию.

Советский стиль

С конца 1950-х годов в СССР появились собственные фабрики, изготовлявшие елочные украшения. Тогда стали использовать советскую символику: пятиконечные звезды заменили Вифлеемскую звезду, а среди игрушек появились ракеты, космонавты и изображения пятилетних планов.

Немецкое влияние

Особую роль в формировании советских новогодних украшений сыграли традиции немецкого города Лауша, который после войны стал частью Восточной Германии. Благодаря местным мастерам стеклодувного дела в СССР стали популярны наборы, состоявшие из елочных шаров и фигурок.

Ватяные и картонажные украшения

Игрушки из ваты, популярные еще в дореволюционное время, оставались актуальными до середины XX века. Впоследствии их заменили картонажные украшения – объемные фигурки, склеенные из картона. Такие игрушки были просты в производстве и доступны всем.

Бонбоньерки

Отдельной категорией украшений стали бонбоньерки – маленькие коробочки для сладостей или подарков. Они производились из картона или обтягивались тканью, что делало их особым элементом праздничного декора.

Развитие фабрик

В конце 1950-х годов в Клинском районе начали работу стеклянные фабрики, где производили украшения ручной работы. Мастера создавали не только традиционные шары, но и сложные композиции, отражающие советский дух.

Поддержка традиций

Несмотря на технический прогресс, многие семьи сохраняли старинные традиции украшения елки. Домашние украшения, сделанные своими руками, оставались важной частью праздничных приготовлений.

История елочных украшений в СССР - это не только история праздников, но и отражение изменений в обществе и культуре. Каждое украшение имеет свою историю, которая делает новогоднюю елку особенной.

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