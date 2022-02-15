Зима отменяется? Украинцам пообещали еще одну неделю "весны": прогноз синоптика
В ближайшую неделю погода в Украине еще больше порадует украинцев, чем в предыдущую. В среду, 16 февраля, в нашу страну придет новая порция теплого воздуха, установятся практически весенние условия. Не исключено, что зимней погоды до конца февраля мы уже не увидим.
Температурный максимум будет составлять +14 градусов, но возможны сильные ветры и дожди. Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.В Украину идет очередная порция тепла
На этой неделе в Украину будут поступать дополнительные порции тепла, пообещала синоптик: "Со среды, 16 февраля, мы будем ощущать это больше, чем сейчас. Исчезнут ночные "минусы", которые были на выходных и в начале недели".
Сейчас на погоду в Украине влияет антициклон. Для него характерно отсутствие осадков, ночью небольшой "минус", днем "плюс" при ясном небе. Однако когда погода изменится, будет больше облачности. "Время от времени западные системы будут приносить к нам как облачность, так и небольшие осадки, но также и более теплые воздушные массы из районов Атлантики", – пояснила Птуха.
В среду, 16 февраля, в западных областях ночью будет около 0 градусов. Дневной максимум будет составлять +3… +8 градусов. В четверг, 17 февраля, в большинстве областей, кроме южных, временами возможны осадки, преимущественно в виде дождя, а в Карпатах – дождь и мокрый снег. Ночью в четверг будет 0… +5 тепла, днем +4… +9, на юге даже до +10… +14 градусов.
Как предупредила Птуха, прохождение таких фронтов всегда сопровождается порывами ветра. В четверг возможны порывы до 15-20 метров в секунду.
"В дальнейшем есть тенденция к тому, что тепло будет сохраняться. В некоторые дни будет прохладнее, в некоторые теплее, но в целом ночные морозы в большинстве областей отступают. Преобладают положительные значения температуры, хотя на северо-востоке в определенные ночи температура может опускаться до 0 градусов", – рассказала синоптик.
Что касается юга, то там днем воздух будет прогреваться до +9 градусов, кое-где до +14 градусов.В выходные в Украине будет тепло, облачно и солнечно
На выходные в Украине переменчивая погода – над нашей страной будут чередоваться разные облачные системы, поэтому могут быть как прояснения, так и облачные периоды. Возможны и непродолжительные дожди, объяснила синоптик.Остался ли снег в Карпатах?
"В среду и в четверг во время прохождения атмосферных фронтов в Карпатах будет мокрый снег. Не очень благоприятная ситуация будет в четверг и в пятницу – будет мокрый снег, порывы ветра, лавиноопасная ситуация в придачу", – предупредила Птуха.
В то же время она отметила, что на высокогорьях Карпат будет сохраняться небольшой мороз и снежный покров. "Сейчас там есть снег по 67-70 см", – сообщила она.Зима в Украине уже кончилась?
Может ли быть, что зима больше не вернется в Украину в этом сезоне? Отвечая на этот вопрос, Птуха заметила, что, по предварительным расчетам, действительно просматривается такая вероятность: "теплые воздушные массы будут сохраняться до конца этой недели и до 23 февраля есть тенденция к тому, что весенние значения температуры будут".Прогноз на каждый день недели от Укргидрометцентра
Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на каждый день недели до субботы, 19 февраля.
Во вторник, 15 февраля, там прогнозируют морозы в ночные часы на всей территории Украины. Холоднее всего, до -12 градусов, будет на Харьковщине. Тем не менее, в дневные часы всюду установится стабильный "плюс", +5… +8 градусов. Часто будет проглядывать солнце.
В среду, 16 февраля, ночные морозы существенно ослабеют на большей части территории страны. -11 градусов может быть только в Луганской области. Дневные температуры сохраняются на уровне предыдущего дня. На западе страны возможен небольшой дождь, на остальной территории погода с прояснениями.
В четверг, 17 февраля, дожди ожидаются на большей части территории, кроме центральных и южных районов. И днем, и ночью будут плюсовые значения температур. В центре и юге до +8…+11 градусов, на севере и востоке до +6…+7 градусов, на западе до +9 градусов.
В пятницу, 18 февраля, может наблюдаться небольшое похолодание по сравнению с предыдущим днем, в то же время отметку 0 градусов столбик термометра не пересечет. На большей части территории ожидаются осадки, на севере в виде мокрого снега.
В субботу, 19 февраля, температуры снова пойдут вверх. Осадки останутся только на западе и на севере. На остальной территории будет преобладать теплая весенняя погода с прояснениями.