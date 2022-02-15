Зима отменяется? Украинцам пообещали еще одну неделю "весны": прогноз синоптика

В ближайшую неделю погода в Украине еще больше порадует украинцев, чем в предыдущую. В среду, 16 февраля, в нашу страну придет новая порция теплого воздуха, установятся практически весенние условия. Не исключено, что зимней погоды до конца февраля мы уже не увидим.

Температурный максимум будет составлять +14 градусов, но возможны сильные ветры и дожди. Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

На этой неделе в Украину будут поступать дополнительные порции тепла, пообещала синоптик: "Со среды, 16 февраля, мы будем ощущать это больше, чем сейчас. Исчезнут ночные "минусы", которые были на выходных и в начале недели".

Видео дня

Сейчас на погоду в Украине влияет антициклон. Для него характерно отсутствие осадков, ночью небольшой "минус", днем "плюс" при ясном небе. Однако когда погода изменится, будет больше облачности. "Время от времени западные системы будут приносить к нам как облачность, так и небольшие осадки, но также и более теплые воздушные массы из районов Атлантики", – пояснила Птуха.

В среду, 16 февраля, в западных областях ночью будет около 0 градусов. Дневной максимум будет составлять +3… +8 градусов. В четверг, 17 февраля, в большинстве областей, кроме южных, временами возможны осадки, преимущественно в виде дождя, а в Карпатах – дождь и мокрый снег. Ночью в четверг будет 0… +5 тепла, днем +4… +9, на юге даже до +10… +14 градусов.

Как предупредила Птуха, прохождение таких фронтов всегда сопровождается порывами ветра. В четверг возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

"В дальнейшем есть тенденция к тому, что тепло будет сохраняться. В некоторые дни будет прохладнее, в некоторые теплее, но в целом ночные морозы в большинстве областей отступают. Преобладают положительные значения температуры, хотя на северо-востоке в определенные ночи температура может опускаться до 0 градусов", – рассказала синоптик.

Что касается юга, то там днем воздух будет прогреваться до +9 градусов, кое-где до +14 градусов.

На выходные в Украине переменчивая погода – над нашей страной будут чередоваться разные облачные системы, поэтому могут быть как прояснения, так и облачные периоды. Возможны и непродолжительные дожди, объяснила синоптик.

"В среду и в четверг во время прохождения атмосферных фронтов в Карпатах будет мокрый снег. Не очень благоприятная ситуация будет в четверг и в пятницу – будет мокрый снег, порывы ветра, лавиноопасная ситуация в придачу", – предупредила Птуха.

В то же время она отметила, что на высокогорьях Карпат будет сохраняться небольшой мороз и снежный покров. "Сейчас там есть снег по 67-70 см", – сообщила она.

Может ли быть, что зима больше не вернется в Украину в этом сезоне? Отвечая на этот вопрос, Птуха заметила, что, по предварительным расчетам, действительно просматривается такая вероятность: "теплые воздушные массы будут сохраняться до конца этой недели и до 23 февраля есть тенденция к тому, что весенние значения температуры будут".

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на каждый день недели до субботы, 19 февраля.

Во вторник, 15 февраля, там прогнозируют морозы в ночные часы на всей территории Украины. Холоднее всего, до -12 градусов, будет на Харьковщине. Тем не менее, в дневные часы всюду установится стабильный "плюс", +5… +8 градусов. Часто будет проглядывать солнце.

В среду, 16 февраля, ночные морозы существенно ослабеют на большей части территории страны. -11 градусов может быть только в Луганской области. Дневные температуры сохраняются на уровне предыдущего дня. На западе страны возможен небольшой дождь, на остальной территории погода с прояснениями.

В четверг, 17 февраля, дожди ожидаются на большей части территории, кроме центральных и южных районов. И днем, и ночью будут плюсовые значения температур. В центре и юге до +8…+11 градусов, на севере и востоке до +6…+7 градусов, на западе до +9 градусов.

В пятницу, 18 февраля, может наблюдаться небольшое похолодание по сравнению с предыдущим днем, в то же время отметку 0 градусов столбик термометра не пересечет. На большей части территории ожидаются осадки, на севере в виде мокрого снега.

В субботу, 19 февраля, температуры снова пойдут вверх. Осадки останутся только на западе и на севере. На остальной территории будет преобладать теплая весенняя погода с прояснениями.