Зима не отступит: появился прогноз на снег в Украине

В Украину после незначительного повышения температуры воздуха, но в то же время непогоды, снова вернется снежная зима. Обильные осадки, в частности, ожидаются в течение 27-28 января.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня. Прогнозом она поделилась в эфире канала "Украина 24".

По словам специалиста, снег в среду и четверг будет идти в большинстве северных и центральных областей страны. Значительно запорошит также Одесщину и Николаевщину.

Голеня говорит, что величина снежного покрова местами будет достигать 20-30 сантиметров. А в столице страны Киеве на днях выпадет до 10 см снега.

"Так что можно сказать, что зима вернется в западные, северные, центральные и некоторые южные области", – подчеркнула синоптик.

Добавим, что 27 января заснежило и в Украинских Карпатах. По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, утром среды на горе Поп Иван Черногорский было ясно, а температура воздуха достигла -17°С, также наблюдался северный ветер 10 м/с.

Ранее в Укргидроментцентре спрогнозировали снежную погоду на на 27-29 января в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики и спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине 27 января – местами ожидается сильный ветер и мокрый снег, а на дорогах гололедица.