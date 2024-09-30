Журналисты совместно с Сухопутными войсками выпустили спецвыпуск газеты 'Казацкий край' в Покров

Всеукраинская газета "Казацкий край" стала платформой для реализации совместного медийного проекта Управления коммуникаций Сухопутных войск, Национального союза журналистов Украины и Черкасской областной военной администрации. Свежий номер издания, отпечатанный в Черкассах накануне Праздника Покрова и Дня защитников и защитниц Украины, объединил публикации, посвященные истории и настоящему Украинской освободительной борьбы, а сотрудничество гражданских и военных медийщиков дало возможность осветить темы, не известные широкой общественности.

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История спасения артефактов в зоне боевых действий, где до подрыва Каховской дамбы было водохранилище. Увлекательным и опасным исследованием занимались "ученые в пикселе" – группа профессиональных историков, ныне служащих в ВСУ и получивших согласование Генштаба на проведение рискованной двухмесячной экспедиции…

История создания воинами артиллерийской бригады популярного ныне в соцсетях клипа, музыкальный ряд к которому образовали британская гаубица, польская самоходка и немецкий аккордеон, а съемками занимался старший солдат, до войны на международном уровне специализировавшийся на фотографировании небесных светил и косм.

Экскурсии по Нью-Йорку от капитана ВСУ, который в этом городе на Донетчине получал авто от Союза журналистов, решившего поддержать коллег в мундирах – пресс-офицеров…

История символов современной войны: как была написана песня "Байрактар" и какие курьезы постигли композитора, которому пришлось "повоевать" за авторство с иностранным блоггером; откуда взялись надписи "За бабу Веру!" на украинских вертолетах и как один из них расписали "петриковкой"; кто придумал "Призрака Киева" и другие истории новейшей войны.

В газетном блоке, где освещается более древняя история – малоизвестное об известном походе Сагайдачного на Москву, о загадочных "предупреждениях из прошлого" накануне вторжения России и об офицере Армии УНР и УПА, родившемся в городе Суджа Курской области…

Свежий номер "Казацкого края" уже читают военные и гражданские в прифронтовой зоне или в столице, в Херсоне, Запорожье, Харькове или Черкассах – преимущество "печатного слова" в том, что на выход газеты не влияют перебои с электроэнергией, а события на печатной бумаге странице не исчезают за сутки из основной новостной ленты, как это бывает в Интернете.

"Спецпроект, инициированный редакцией газеты "Казацкий край", был поддержан главой Черкасской областной военной администрации Игорем Табурцем, нашим Союзом журналистов и пресс-офицерами Управления коммуникаций Командование сухопутных войск – куратором проекта от них был Тарас Ткаченко. Публикации, размещенные в газетном спецвыпуске, продолжат свой путь к читателю и через электронные СМИ – должны использовать все способы донесения информации. Мы всегда говорим, что и гражданские журналисты, и пресс-офицеры – важны. Вместе победим врага и на информационном поле битвы!", – комментирует глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

В редакции "Казацкого края" отдельно благодарят информационную помощь в реализации спецпроекта и агентства "Укринформ" (гендиректор Сергей Череватый) и заповедника "Киево-Печерская лавра" (гендиректор Максим Остапенко), а также пресс-группы 26-й артиллерийской бригады информотдела Национального заповедника "Хортица" (Анна Головко).

"Жизнь продолжается, идет война", – так написал когда-то наш земляк, поэт и борец за Волю Украины Анатолий Лупинис. Недавно в бою за Украину погиб его сын Николай Лупинис, друг нашей редакции. Этот волонтерский газетный проект, где акцент сделан на людях творчества, вынужденных взять в руки оружие – дань памяти Николаю Лупиносу и десяткам тысяч положивших жизнь за свободу нации", - отмечают в редакции "Казацкого края".