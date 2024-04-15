Журналист Дмитрий Гордон поделился впечатлением от выставки 'Голоса' музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

В Музее истории города Киева проходит выставка "Голоса", которая открыла мультимедийное пространство Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. На днях на выставку пришли звездные супруги украинских журналистов и телеведущих – Дмитрий Гордон и Олеся Бацман.

"Выставка впечатляет. Она вернула меня в первые часы полномасштабной войны. Она заставила сжиматься сердце. Она сделана очень сильно с применением передовых технологий. Но ведь все технологии вторичны, первична душа, которая вложена в эту выставку", – делится впечатлениями Дмитрий.

Больше всего Дмитрия задели образы: дома, в которых горел свет, чемоданы, в которые люди складывали всю свою жизнь. И находящееся под ногами пожарище, ведь каждый день погибают украинцы, каждый день Украину разрушают российские варвары.

"Мы все – это наша память. Мы все начинены памятью о детстве, родителях, друзьях, о наших самых первых чувствах и о самых ужасных событиях в нашей жизни. Война – одно из самых ужасных событий в жизни каждого украинца. Каждый будет возвращаться к ней мысленно всегда – к грусти, к слезам, к эмоциям. Поэтому важно, чтобы такие выставки проходили, ведь это то, что нельзя увидеть в интернете или по телевидению, это совсем другое. Это вызывает безумные эмоции, которые и делают человека человеком", – рассказывает журналист.

Господин Дмитрий отметил, что выставка важна для него лично, и вспомнил о помощи, которую оказывает украинцам Ринат Ахметов.

"Ринат Ахметов очень многое помогает простым людям сегодня. Казалось бы – сколько уже сделано и сколько еще будет… Но его фонд создал эту выставку, которая очень важна для каждого украинца, для меня – в частности. Я считаю, что каждый украинец, киевлянин и гость нашего прекрасного города должен сюда прийти", – отмечает Дмитрий.

Выставка "Голоса" с артинсталляцией GOGOLFEST открыта для посетителей до конца мая 2024 года в Музее истории города Киева по адресу: Богдана Хмельницкого, 7. Вход бесплатный. Кураторские экскурсии проходят каждую субботу в 15:00, они тоже бесплатны.