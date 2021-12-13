В 1950-х годах в СССР побывал американский профессор Томас Тэйлор Хэммонд, который сделал за время этой поездки множество цветных снимков. Профессор Хэммонд изучал устройство быта советских людей, и лично для меня его снимки являются исключительно интересными — по-моему, через устройство быта можно лучше всего понять жизнь в той или иной стране.

Ещё интересно то, что профессор Хэммонд делал эти фотографии для себя, а не для публикации в советской прессе тех лет — а это значит, что эти фотографии лишены "цензурного налёта" и ретуши — на них просто показана жизнь "как есть", пишет Максим Мирович в Facebook.

Итак, в этом посте — рассказ о том, каким увидел СССР 1950-х годов американский профессор с фотоаппаратом.

02. Интерьер советской квартиры пятидесятых. Как видим, ковры на стенах были популярны уже тогда — в рунете часто пишут, что мода на ковры пошла с начала 1960-х, когда появились первые хрущёвки — в них ковры способствовлаи лучшей тепло-и звукоизоляции тонких стен. Ещё обращает на себя внимание лакированная этажерка — исключительно популярная в те годы мебель, засветилась на многих фото и в фильмах.

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03. Стройка — возводятся дома, назваемые сейчас "сталинками", в Минске такие строили примерно до начала шестидесятых годов. Самые "молодые" минские сталинки, которые мне удалось найти — это ряд домов в районе станции метро "Московская" (1961год) и вомьмиэтажный дом на площади Змитрока Бядули (1960 год).

04. Сельская школа. Над доской висит портрет Сталина — а это значит, что фото сделано до 1956 года. Ещё обратите внимание на парты — они представляют собой одно целое с лавочками для сидения — раньше считалось, что такая конструкция якобы помогает лучшему формированию осанки. Такие парты можно было увидеть в провинциальных школах вплоть до начала 1990-х годов.

05. Автопарк пятидесятых годов. На легковой "Победе" в провинции мог ездить, например, глава местной партийной ячейки или же председатель богатого колхоза. Районное начальство пятидесятых годов больше предпочитало ЗИМ-ы, а столичные шишки раскатывали сплошь на ЗИС-110 — это был самый крутой "членовоз" тех лет.

06. Автомобиль везет крестьян на полевые работы. Картинка напоминает какой-то кадр из фильма 1950-х годов (вроде "Иван Бровкин на целине"), вот только машина выглядит погрязнее, люди одеты похуже и в целом мало напоминают столичных артистов...

07. Полевые работы — комбайн убирает зерно.

08. Доярки в хлеву с коровами. Обратите внимание на женщину справа — она ещё совсем молодая, а у неё уже стоят жуткие советские металлические коронки.

09. Интерьер зажиточной сельской хаты, фото сделано в Украине. За столом — дедушка и внуки. Обратите внимание на модную люстру со стеклярусом и неплохую мебель артельного производства.

10. Укадка асфальта. Жаль, в кадр не попала полностью асфальтоукладочная машина — фотоснимки дорожной техники тех лет исключительная редкость.

11. Несколько портретных снимков — девочка торгует луком на улице.

12. Мальчик подрабатывает на стройке.

12. Этот же мальчик и девочка помладше. Обратите внимание, как одеты дети, а также на их обувь (вернее, её отстутствие). Каждый раз, когда вижу такие фото, вспоминаю идиотскую фразу, которую форсят сталинисты — "Сталин принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой".

13. Пенсионерки пятидесятых. Такой стиль бабушек не перевелся до сих пор)

14. Уличное фото — очередь за квасом, такие штуки дошли до наших дней. В Беларуси торговлю квасом из бочек вроде бы запретили, но в этом году летом видел то там, то сям такие бочки (желтого цвета).

15. Один из детских садиков, занятие по пению. Как по мне — так больше напоминает армейскую муштровку)

16. А это пионерлагерь тех лет. Обратите внимание на сохранившуюся ещё статую со Сталиным на переднем плане.

17. Столовая, фото сделано в том же пионерлагере.

18. Улица, фото сделано скорее всего в Москве. Обратите внимание на полное отсутствие улыбчивых лиц, такое ощущение что все озабочены какими-то мировыми проблемами.

19. Ещё уличное фото, та же история.

20. Рынок. Такие весы с чашками вполне успешно функционировали вплоть до начала 1990-х годов.

21. Рынок, продажа аквариумных рыбок.

22. Очередь в киоск за фруктами. Обратите внимание, что на витринах стоят в основном какие-то банки с консервами.

23. "Пиво, воды". Фото сделано в Украине.

23. Интерьер магазина, немного напоминающий аптеку. Тоже Украина.

24. Ленинградское метро с портретом Сталина.

25. Уличная торговля кочанами белой капусты. Выглядит не слишком презентабельно, в фильмах пятидесятых такого не увидите.

26. А вот это не знаю, что такое. Возможно, какая-то рабочая колония, а возможно и просто какое-то охраняемое предприятие.