"Живут как будто последний день!" На оккупированной части Украины российские захватчики начали новый виток отжима жилья

На временно оккупированной территории Украины российские захватчики и их приспешники нацелились на миллионы квартир, которые собираются изъять у законных владельцев. Для этого уже есть рабочая схема, но этого оказалось мало, и вот теперь новый поворот.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Как оккупанты обкатали схему

Весной 2024 года в так называемых "ДНР", "ЛНР", а также на оккупированной части Запорожской и Херсонской областей был принят "закон" о бесхозяйном имуществе. Российские захватчики решили изымать квартиры, где не оплачивают коммунальные услуги, а также помещения, которые не внесены в Единый реестр недвижимости РФ и якобы представляют угрозу для других жителей. То есть придали отжиму некий оттенок "законности".

Были созданы комиссии, которые занимаются поиском "бесхозяйного" жилья. Они ходят по домам и требуют предъявить документы на квартиры. Те, в которых никто не живет, сразу же опечатывают, а через некоторое время в них заселяют новых жильцов – преимущественно российских чиновников или военнослужащих оккупационной армии.

Настоящих владельцев жилья, конечно же, никто ни о чем не уведомляет, правда списки "бесхозяйной" недвижимости оккупационная власть публикует на своих ресурсах. Однако спасти свою недвижимость выехавшим из региона украинцам практически нереально.

"От украинцев требуют переоформить документы по российскому законодательству. Более того, ты для этого должен лично приехать в оккупацию и… получить паспорт РФ. Понятное дело, что на такое идут единицы, тем не менее россияне пытаются в том числе и таким образом проводить насильственную паспортизацию. Бандиты! Беспринципные, наглые и жадные бандиты!", – эмоционально говорит собеседник OBOZ.UA, который живет на захваченной части Запорожской области.

То же самое сейчас идет полным ходом и на других оккупированных территориях. Например, только в Мариуполе оккупанты насчитали уже около 30 тысяч "бесхозяйных" квартир.

Процедура экспроприации жилья, как анонсировали оккупанты, будет занимать полгода – после этого квартиры украинцев станут "не их" уже "официально".

Новый поворот

Некоторое время хоть какой-то гарантией сохранности жилья были оплата коммуналки и наличие живущих в нем людей, но теперь захватчики решили взяться за дело радикально.

"Оккупантам очень не нравится, что при дефиците свободных квадратных метров в Мелитополе собственники "смеют" сдавать свое жилье. Рашисты даже подсчитали, что в аренде находится около 35% жилого фонда. В срочном порядке эти квартиры хотят освободить для того, чтобы присвоить", – пишет РІА Південь.

Как сообщили жители Мелитополя, квартирантов, которые живут в арендованном жилье, обязывают предоставлять договор аренды и оригиналы документов на недвижимость. Причем именно зарегистрированных в Росреестре – иначе выписывают предписание на выселение.

"Недавно письменное распоряжение получила семья, живущая в квартире родственников на улице Гризодубовой. Никакие аргументы о сроке оформления до 2028 года не действовали. Члены комиссии заявили, что выезжать нужно через неделю. Кроме того, они сообщили, что будут описывать имущество и квартирантам надо предоставить документы на то, что принадлежит лично им. Осложняет ситуацию то, что хозяйка дома пыталась приехать в оккупированный Мелитополь, но ее не пропустили в "Шереметьево", – рассказали журналисты РІА Південь.

По данным источников OBOZ.UA, подобная ситуация сейчас наблюдается также в Луганске и Донецке. Эти областные центры были оккупированы россиянами еще в 2014 году, но именно после "присоединения" к РФ в 2022 г. тут начали все приводить в соответствие с российским законодательством. Правда, с некоторыми местными "нюансами".

Например, в Донецке оккупационная администрация одним махом тайно национализировала 300 тысяч квартир в областном центре. Причем владельцы жилья узнали об этом случайно. Но этого оказалось мало, и вот теперь – новый виток.

По словам собеседников OBOZ.UA в оккупированном городе, сейчас по домам ходят члены комиссий, которые выясняют у соседей, в каких квартирах никто не живет или кто арендует жилье. В частности, это нам подтвердили жители Буденновского и Ворошиловского районов.

"Моя соседка давно живет у детей в Днепре, коммунальные платежи я плачу за нее. Ирина очень боялась потерять квартиру, на которую они с мужем копили много лет. Но теперь комиссия предупредила, что если в двухнедельный срок жилье не внесут в Росреестр, то его признают "бесхозяйным", – поделилась дончанка.

Еще один житель областного центра убежден, что "процесс идет по нарастающей". "Зла не хватает. Живут как будто последний день! Такое впечатление, что эти мародеры хотят "заработать" и сбежать. Вот только куда?" – говорит дончанин.

Масштаб происходящего отжима жилья на временно оккупированной территории Украины пока трудно осознать, но, судя по всему, оккупанты нацелились на миллионы квартир. И именно осенью прогнозируется вал их изъятия в "муниципальную собственность".