Житомирщина усиливает сотрудничество с партнерами из США: Бунечко встретился с губернатором Индианы Холкомбом

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко вместе с делегацией прибыл в Соединенные Штаты Америки в рамках официального визита по приглашению губернатора штата Индиана Эрика Холкомба. Бунечко встретился с губернатором и обсудил сотрудничество регионов.

Видео дня

Об этом руководитель Житомирской ОВ сообщил в Telegram-канале.

"Сегодня в рамках визита официальной делегации в штат Индиана встретился с губернатором Эриком Холкомбом и поздравил его как лидера Республиканской партии в Индиане с убедительной победой их политической партии на выборах президента США и на выборах в Конгресс", - написал Бунечко.

Глава Житомирской ОВА во время встречи отметил важный вклад штата Индиана и лично Эрика Холкомба в эту победу на выборах.

Бунечко также обсудил с Холкомбом сотрудничество украинского и американского регионов.

"Получил заверение, что сотрудничество наших регионов и дальше будет таким же динамичным и плодотворным", - отметил Бунечко.