Жителям прифронтовой Дружковки оказали помощь от Фонда Рината Ахметова

Дружковку на Донетчине регулярно обстреливает враг, а в 30 километрах от города ведутся бои. Для людей, которые остаются здесь, несмотря на риски, Фонд Рината Ахметова направил 2 тысячи наборов с продуктами. Выдачи продолжаются.

Видео дня

В составе каждого набора продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд направил более 350 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.